Илью Киву лишили депутатского мандата, – СМИ

Пророссийский политик Илья Кива больше не народный депутат. Его лишили мандата.

О том, что Кива больше не нардеп, издание сообщает со ссылкой на информацию собеседников в Верховной Раде Украины.

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Кива больше не депутат

Илья Кива больше не депутат – 335 голосов "за" его исключение,

– отметил источник.

Напомним, глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова ранее объявила тогда еще нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве о подозрении. Впоследствии Государственное бюро расследований объявило его в международный розыск.

Заявление Кивы перед началом полномасштабного вторжения России

Ночью 24 февраля, за несколько часов до объявления Владимиром Путиным официальной войны России против Украины Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение". Он также повторил один из тезисов российской пропаганды о том, что "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".

В Украину возвращаться Кива не планирует, потому что в ней идет, мол, "не его война".

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