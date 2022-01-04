О "Варшавской стене", белорусских угрозах странам Балтии, "венгерской оттепели", итальянской осторожности и тревожных сигналах от других наших соседей – рассказал эксперт аналитического центра AD Astra из стран Центральной и Восточной Европы, сотрудник Украино-польской медиаплатформы Богдан Мироненко в эксклюзивном интервью сайту 24 канала.

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Польша

"Варшавская стена" на украинско-польской границе: какие здесь риски для Украины?

В этом случае речь идет об анонсированном ранее вице-премьером Польши Качинским продолжении строительства фортификационных "антимигрантских" укреплений от польской границы до украинской. Безусловно, такие новости могут вызвать беспокойство, однако оно будет абсолютно безосновательным с нашей стороны.

Поляки просто хотят обезопасить свою страну от возможного проникновения отдельных групп нелегалов из Беларуси в свое государство транзитом через Украину. Перед Варшавой сейчас стоит задача сделать невозможным пересечение украинско-польской границы, например, через пункты пропуска на Львовщине или Волыни с помощью подкупа наших пограничников.

По большому счету здесь речь идет только об обычной настороженности польской стороны, и не больше. На наши двусторонние отношения с Польшей, и тем более с Европой, это не повлияет никоим образом.

Богдан, расскажите, пожалуйста, о недавно возникшем транзитном споре между Украиной и Польшей.

Дело в том, что Польша, как большинство стран ЕС, активно закупает определенные товары на азиатских рынках. В частности, в Китае. Чтобы облегчить ход торговли, в Поднебесной проложены железнодорожные пути, по которым, собственно, эти товары и доставляются на польскую территорию.

Железнодорожное полотно тянется через Казахстан, Россию и Украину и является частью так называемого "Шелкового пути". Учитывая, что наш участок железной дороги сейчас необходимо кое-где модернизировать, а местами электрифицировать, возникает необходимость временно ограничить прохождение торговых поездов в Республику Польша с нашей территории.

К тому же, у нас с Польшей существует спор на почве нехватки разрешений на грузовые перевозки. За неимением этих самых разрешений сейчас у нас большие очереди грузовых авто на польской границе. Кроме того, срок действия разрешительных документов истекает очень быстро. В этом контексте не стоит забывать и о том, что мы можем экспортировать в ЕС лишь некоторые хозяйственные и продовольственные товары, такие, как мед, воск или орехи.

Если зайти на профильные ресурсы, то можно увидеть, что разрешения на эти группы товаров очень быстро истекают. Потому что разрешительная квота у нас очень ограничена. Польша, предоставляя это очень таки ограниченное количество разрешений, наоборот считает, что выдала нам их достаточно, а мы в свою очередь склонны считать такой объем недостаточным. Отсюда и возникают такие недоразумения.

Надеюсь, что нам удастся довольно быстро решить эту проблему, ведь для таких случаев в европейском законодательстве существуют соответствующие механизмы. Госпожа вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина ранее уже указывала на возможность применения таких рычагов. Для этого следует обращаться в специализированный арбитражный суд.

Такое случается со всеми государствами. Если смотреть на мировую практику, то заметно, что даже очень дружественные государства время от времени судятся друг с другом таким образом. Статистика такого типа судебных процессов свидетельствует о том, что абсолютное большинство из них заканчивается безболезненно для обеих сторон.

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Чего следует ожидать от напряжения, возникшего в последнее время между Варшавой и Брюсселем?

Польша, по сути, сейчас самое слабое звено в цепи стран европейского содружества. Можно даже назвать ее немного "больной", судя по тому, какие события сегодня наблюдаются как внутри страны, так и вокруг нее.

Польша сейчас со всех сторон осаждена самыми разными исками и, вместо того, чтобы оздоровить такую ​​досадную ситуацию, разрядить ее, обратиться в европейские институты, признать свою неправоту в некоторых ситуациях, мол, да, у нас не все так гладко и хорошо, как мы это пытаемся показать, Варшава упорно пытается использовать пребывание у своего руля явно выраженной правой партии для ведения споров с ЕС.

При этом постоянно нагнетая ситуацию разными категоричными заявлениями в сторону высшего руководства евросообщества. Для меня это все очень досадно, учитывая место моей нынешней работы.

Особенно если принимать во внимание недавнее решение польского Конституционного Трибунала, согласно которому признаются несовместимыми с польским законодательством такие фундаментальные статьи соглашения о создании Евросоюза, как признание всеми странами общности ценностей, на основе которых построена еврозона, несколько вступительных статей, а также отрицание наднационального статуса Европейского суда.

Всё это выглядит совсем плохо. Ведь если Польша настроена отделяться от общих правил игры, то к ней будут применяться определенные санкции, предусмотренные статьей 7 европейского устава.

К сожалению, для премьера Нидерландов Марка Рютте это отнюдь не означает возможности исключения Польши из Европейского Союза. Наверное, господин Рютте не совсем внимательно читал текст. Согласно документу, выйти из Союза государство может только по собственному желанию, чего Польша отнюдь не хочет. А силой ее изгнать никто права не имеет.

В контексте перспектив разрешения всех противоречий между Варшавой и Брюсселем я возлагаю большие надежды на целый ряд "пряников", которые подготовлены для пока категорически настроенных польских властей.

Богдан Мироненко / Фото предоставлено сайту 24 канала

Речь прежде всего о фонде Next Generation EU, которым предусмотрено выделение государствам ЕС средств на посткоронавирусное восстановление экономики, а также другие фонды. Сейчас существует консенсус, что объем помощи будет напрямую связан с полнотой соблюдения европейского права на территории стран. В первую очередью речь идет о Польше и Венгрии.

Если ставить вопрос о том, каким будет результат этого конфликта, то я склоняюсь к мнению, что Польша пойдет навстречу первой, не выдержав, наконец, давления всех обстоятельств.

Как вы оцениваете действия польской католической церкви относительно запрета абортов, упорной пропаганды института семьи, вплоть до инициативы создания профильного государственного органа?

В стране, где 93% граждан принадлежат к римско-католической кофессии, подобные инициативы со стороны церкви, к тому же довольно лояльно воспринятые государством, выглядят логично. Несмотря на то, что в Польше даже в свое время существовали общественные движения за секуляризацию, значительная часть ее граждан продолжает оставаться преданной церкви, несмотря ни на что абсолютно. Даже пренебрегая протестами против запрета абортов и т.д.

Нынешняя Польша вообще очень религиозно ориентированная страна. На волнах радиостанций и в телеэфирах, в интернете очень часто раздается религиозный лейтмотив. При всем этом польское государство в настоящее время способно держать четкий баланс между ценностями светскими и религиозными. Его нужно стараться сохранять и дальше. Особое внимание в контексте балансировки следует обратить на негативную тенденцию вырождения в современной Польше светской интеллигенции для нивелирования этого пагубного тренда.

Как будут развиваться наши с Польшей двусторонние отношения в следующем году?

Прогнозирую очередное обострение в связи с большим весом исторических противоречий, издавна пролегающих между нами. Обеим сторонам нужно больше работать над тем, чтобы в будущем их устранить. С нашей стороны это должен делать, прежде всего, руководитель Института Национальной памяти господин Дробович, учитывая весь опыт своего предшественника.

Страны Балтии

Как можно объяснить слова одного из членов белорусского совбеза Виктора Толочко об уничтожении стран Балтии, как таковой, в случае начала войны в Европе?

Это все объясняется очень просто. Беларуси просто нечем хвастаться в плане достижений, вот она и вымещает злобу на ближайших соседей. У них с Россией сейчас психология "крепости в осаде" фактически одна на двоих. Особенно, после подписания почти всех дорожных карт в рамках проекта Союзного государства и, в конце концов, общей военной доктрины.

Прокомментируйте слова пресс-секретаря российского МИД Захаровой о недопустимости прекращения транзита европейских товаров по территории Беларуси в РФ.

Такие слова показывают стремление Москвы оправдать любые возможные в будущем собственные агрессивные действия в отношении стран Балтии. Это классический прием демонизации противника, якобы враждебно настроенного к Сознательному государству России и Белоруссии. Я думаю, что этот инцидент между прибалтами и россиянами получит свое продолжение в какой-то форме на высшем государственном уровне.

Расскажите о плане дерусификации эстонских школ до 2035 года, который вызвал такое мощное сопротивление с российской стороны.

Он состоит в том, чтобы до 2035 года эстонские школы, в которых детей учат не на государственном языке, прекратили получать государственное финансирование. Это никак не связано с запретом русских школ, никто никого закрывать не собирается, никто не будет заставлять русскоязычного "мальчика в трусиках" читать книги на эстонском, пока тот не начнет воспринимать этот язык как родной.

Более того, даже сам президент Эстонии Алар Карис относится к идее с предосторожностью, называя лишение, в том числе и русскоязычных школ, госфинансирования "дискриминацией". И здесь я очень радуюсь, что Эстония – не президентская, а парламентская республика (смеется).

По словам Богдана Мироненко, в РФ и Беларуси – одна психология на двоих / Фото предоставлено сайту 24 канала

Суть проблемы не в том, как наличие или отсутствие русскоязычных школ влияет на российско-эстонские отношения, которых уже и так давно нет, по словам Пескова. Сейчас в Эстонии набирает обороты конфликт между центристами и реформистами в парламенте. Правда, это противостояние стороны пытаются не выносить в публичную плоскость, пытаясь вместо этого держать пусть шаткий, но все же баланс.

Такая позиция обусловлена ​​политическими амбициями обеих партий. Они обе боятся перетекания своего целевого электората в партию "Эстония 200". Последняя пропагандирует позицию типа "какая разница" и является более молодежной по своим программным пунктам. У них даже были агитационные плакаты, на которых писалось что-то вроде: "Русский и эстонец на одной вечеринке, в одной школе".

Центристы, даже при отсутствии какой-либо партийной идеологии, выраженная пророссийская политическая сила. Они выступают за расширение прав неграждан и русскоязычных эстонцев. И все же, они, по крайней мере, временно вынуждены соглашаться с реформистами ради воплощения в реальность собственных политических амбиций.

Россия же, со своей стороны, хочет использовать ситуацию в свою пользу, выступив на стороне своих потенциальных российских сателлитов в Эстонии.

Могут ли наши эстонские друзья помочь нам в противостоянии с Москвой чем-нибудь конкретным? К примеру, тем же оружием, о необходимости поставки которого так активно говорили в последние дни.

Да, конечно же могут. Не требуя для этого какого-то одобрения со стороны партнеров по ЕС или НАТО. Могут даже отправить к нам своих специалистов по кибербезопасности. У них уже есть собственный опыт борьбы с российской агрессией в киберпространстве.

Венгрия

На днях Будапешт и Киев подписали соглашение о транзите газа из Европы в Украину через венгерскую территорию. Как это понимать с учетом того, что ранее схожий документ венгерская сторона подписала с россиянами?

Одно другому никак не мешает. Такое поведение венгров обусловлено чисто их собственными бизнес-интересами, а, кроме того, мы прекрасно знаем, что газ, который путем реверса из Венгрии попадет к нам, так или иначе российского происхождения. От этого никуда не деться. Меня радует уже хотя бы то, что мы с венграми заключаем такие договоренности, которые интересуют как саму Венгрию, так и нас самих.

Расскажите больше о предстоящих совместных венгерско-украинских военных учениях, проведение которых согласовали недавно господин Резников с министром обороны Палом Малетером.

В этом случае нам на руку сыграла общая для всех государств ЕС политика безопасности, в которой Будапешт, как и в других аспектах взаимодействия с партнерами, выполняет ровно то, чего от него ждут, и не больше. Как студент, который в университете учится стабильно на 60 баллов, лишь бы над ним не нависла угроза исключения (смеется).

В то же время, это, безусловно, положительный для нас сигнал. Венграм следует отдать за него должное. Будем надеяться, что со временем наше с Венгрией военное сотрудничество будет только усиливаться.

Кто такой Петер Марки-Зай и каковы его шансы победить Орбана на выборах в следующем году? Что его победа означает для Украины?

Петер Марки-Зай – это мэр города Годмезевашаргей. Там он родился и живет по сей день, выполняя свои обязанности мэра. То, что именно его избрали на оппозиционных праймериз как единственного представителя оппозиции, выглядит двояко – и хорошо, и не очень. Более четкую картину сможем увидеть уже непосредственно по рейтингам, а также во время самих выборов.

Сам он ориентируется на проорбановский электорат, который разочарован в Орбане сегодня. В первую очередь, это венгры среднего и старшего возраста, жители не очень больших городов, скорее, даже маленьких провинциальных городков. Кроме того, верующих традиционалистов, сторонников традиционных христианских семейных ценностей. Зай – отец семи детей и, к тому же, ревностный христианин. Он опережает самого Орбана по числу потомков, которых у опального политика шестеро.

Конечно, сначала, когда стало понятно, что праймериз от оппозиции выиграют совсем не такие уж либеральные или, даже лучше сказать, леволиберальные фигуры, как Гергель Корачонь или Клара Добрев, рейтинги были очень изменчивыми.

Наблюдались такие резкие прыжки то вверх, то вниз. Иногда разница составляла около 15% в пользу партии Орбана. Да и сейчас они не слишком стабильны. Поэтому оппозиции давно стоило бы ответить на вопрос о том, что для них важнее: делать ставку на проорбановского избирателя или переориентироваться на аполитичную венгерскую молодежь? Как ни странно, сплоченная оппозиция смогла дать ответ на оба этих вопроса.

В глазах избирателя сам факт того, что столь разрозненная оппозиция – от партии "Йоббик" до венгерских социалистов – смогла выступить единым фронтом, выглядит очень положительно. Такое достижение даст немалый шанс привлечь в свой лагерь 500 тысяч избирателей, что достаточно много при таких обстоятельствах.

И если Марки-Зай выиграет выборы, то его соратникам нужно будет сохранить дух оппозиционности уже находясь у власти. В таком случае, имея неугасающий оппозиционный пыл, потенциальные новые лица Венгрии будут успешными в своей работе.

Что касается украинского вопроса, то здесь Зай может быть более умеренным, несмотря на некоторое сходство его политических взглядов с теми, что и у Орбана. Он способен к конструктивным переговорам по важным для нас вопросам. Для обоих государств основное – исходить из соображений взаимоуважения.

Италия и другие соседи

Марио Драги говорит о невозможности применения санкций против России в части ее газового бизнеса с Европой. Что означают его слова? Неужели он таким образом подыграет Путину, который хочет участия Италии в переговорах России с НАТО и ЕС?

Марио Драги руководствуется, прежде всего, желанием выстроить спокойные и предсказуемые отношения с Россией. К такому решению его толкает меркантилизм, которым он сопровождает свой столь спокойный внешнеполитический курс. Драги по этому поводу повторяет позицию австрийского лидера, сторонника подобного формата отношений с Москвой.

Наконец, для Австрии и Италии сложно деверсифицировать газоснабжение. Поэтому они находятся в прямой энергетической зависимости от России. Участие итальянской стороны в наложении санкций, даже на уровне заявлений, рискует поставить Рим в неловкое положение в отношении Москвы.

Что касается Путина, то его намеки следует воспринимать больше как отчаянные слова, произнесенные с надеждой на какую-то призрачную поддержку извне, особенно, если учесть ситуацию, в которой Россия оказалась сейчас. Нет никаких оснований полагать, что господин Драги примет предложение Путина. Хозяин Кремля всего лишь тешит себя сладкими иллюзиями. А что ему еще остается делать?

Путин тешит себя иллюзиями, уверен эксперт / Фото из архива сайта 24 канала

Что будет с внешнеполитическим курсом Сербии?

Ее будущее зависит от вопроса признания Косово. Брюссель дал Белграду понять, что без признания за косоварами независимости европейское будущее президенту Вучичу обеспечить своей стране не удастся. Сегодня этот вопрос сдвинулся с мертвой точки в сторону признания независимости государства косоваров. Для меня это очень приятно.

С другой стороны, Россия, которая может купить лояльность сербских элит, как плохой кавалер, которому нечего предложить девушке, кроме денег. Не будем забывать и о сербском населении, которое в большей степени пророссийское. И все же граждане Сербии понимают, что в Европе начнут банально лучше жить. Показатели же социального благосостояния – это определяющий фактор, если говорить о привлекательности ЕС в глазах стран Восточной Европы.

Как насчет Болгарии?

Болгария, к нашему счастью, уже находится в северотлантической системе координат. Поэтому все противоречивые процессы, которые там происходят, не стоит особо учитывать. В том числе слова министра обороны и президента. Первый уже оправдывался за слова об отказе от размещения дополнительных сил НАТО, объяснив, что его слова вырвали из контекста. Второй в негативном ключе говорил о Крыме. Ну и что? Болгария – явно не та страна, с которой в Брюсселе будут хоть как-то считаться.

И последнее: ваш приговор Боснии и Герцеговине с учетом тех негативных тенденций, которые там прослеживаются?

Это государство еще с начала своего официального существования было "мертворожденным". Как говорил один из героев "Игры Престолов": То, что мертвое – умереть не может". БиГ напоминает такой барочный клубок из противоречий, который рано или поздно приведет к переходу ее в статус Failed State.

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