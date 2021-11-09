Иллюзия победы: почему повышение акцизов на сигареты будет иметь обратный эффект

Украина сталкивается с острой нехваткой бюджетных ресурсов, особенно в условиях пандемии COVID-19. Что делает в такой ситуации государство? Поднимает акцизы на табачные изделия, тем самым убивая целую отрасль и создавая условия для расцвета теневой экономики. Далее читайте на украинском.

Значний рівень державного боргу (2 445,52 мільярда гривень станом на 30.09.2021), який потрібно обслуговувати та погашати, наростаючі соціальні зобов'язання держави, потреба додаткового фінансування медицини, будівництва доріг та інших об'єктів інфраструктури активізують пошук додаткових джерел надходжень до бюджету. Що у сучасних умовах робити досить складно.

Важливо Нелегальний продаж сигарет призвів до втрат бюджету у понад 14 мільярдів гривень

Одним із універсальних заходів поповнення державної скарбниці урядовці та парламентарі вбачають у підвищенні ставок акцизного податку на шкідливі товари для здоров'я людини – алкоголь і сигарети. Логіка цих рішень доволі проста: чим вище акциз – тим більше надходжень для бюджету і менше людей будуть споживати ці товари. На практиці все виглядає не так райдужно, як задумується.

Рахункова палата України у висновках про результати аналізу річного звіту про виконання Державного бюджету України протягом 2017 2020 років звертає увагу на факт суттєвих відхилень фактичних показників надходжень акцизу від планових. Що свідчить про прорахунки в методиці прогнозування податку. Зокрема, в достатній мірі не береться до уваги факт зниження обсягу легального обсягу виробництва сигарет та нарощування частки тіньового ринку. За останній рік індекс росту нелегального ринку сигарет демонструє загрозливі галопуючі значення.

За даними Kantar TNS, у травні 2021 року частка незаконного ринку тютюнових виробів склала 15,9 %, що на 10 відсоткових пунктів вище, ніж торік. Обсяг втрат бюджету від тіньового ринку тютюнових виробів оцінюється на рівні 13 мільярдів гривень. Нагадаємо, що в планових показниках бюджету 2022 року на Академію наук виділили 6,8 мільярда гривень, на культуру та мистецтво – 13 мільярдів гривень.

Якщо знизити показники нелегального обігу тютюнових виробів до рівня 2016 року (а це близько 1%), можна потроїти бюджет Академії наук або ж подвоїти бюджет галузей культури і мистецтва, або ж активізувати модернізацію інфраструктури шкіл, університетів чи профінансувати інші нагальні та важливі бюджетні програми і заходи.

Ціна пачки сигарет є ключовим фактором для споживача, адже основні ринкові фактори це платоспроможний попит та конкурентна пропозиція. Мінімальна сума акцизу з пачки сигарет в Україні у 2021 році складає 29,1 гривні, а якщо врахувати роздрібний акциз та ПДВ – то загальна сума податків з пачки сигарет (20 штук у пачці) складає 39,7 гривні. Натомість ринок переповнений пропозицією сигарет вартістю по 30 та 37 гривень за пачку. В кіосках, МАФах, невеликих магазинчиках, інтернеті, на ринках пропонують сигарети за нижчими цінами, ніж пачка сигарет навіть низького цінового сегменту, яка офіційно вироблена та реалізована, з усіма сплаченими податками. І обсяг такої нелегальної продукції продовжує зростати.

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Виробництво та продаж сигарет із підробленими акцизними марками, використання марок-двійників; фальсифікація продукції відомих легальних брендів є масовим явищем сучасності. У 2022 році розмір акцизу зросте ще на 20% і тільки сума податків з однієї пачки сигарет збільшиться на 7 гривень. Потрібно враховувати, що зростає також вартість електроенергії, логістики, збільшується заробітна плата, що підвищує ціну легальної продукції. А це в свою чергу робить більш вигідним незаконне виробництво і продаж сигарет, тому тіньовий ринок лиш продовжуватиме збільшуватись у обсягах.

Потрібно також зазначити факт суттєвого зростання обсягу тютюнових виробів з маркуванням Duty Free або для експорту. Лише одне підприємство за 15 місяців реалізувало 25 мільйонів пачок сигарет за такою схемою. Дані сигарети спрямовано на внутрішній ринок без сплати податків до бюджету, внаслідок чого бюджет недоотримав близько 1 мільярда гривень. Одним із джерел виробництва контрафактних сигарет є тимчасово окуповані території України, гроші від реалізації цих тютюнових виробів витрачаються на військові операції проти нашої держави та фінансування тероризму. Внаслідок різкого зростання акцизу та ціни сигарет збільшився обсяг контрабанди з боку Білорусі та Молдови.

Попри певні зусилля правоохоронних та контролюючих органів, результативність заходів протидії незаконному виробництву і обігу тютюнової продукції є явно недостатньою.

Прагнення влади за рахунок щорічного збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби на 20% (а у 2018 році на 29%) забезпечити зростання надходжень до бюджету та обмежити поширеність тютюнопаління є ілюзією, яка стала очевидною і для самої влади. В проєкті Державного бюджету України на 2022 рік надходження акцизного податку з тютюнових виробів плануються на рівні 101,2% від планового показника 2021 року. Крім того, акциз із вироблених в Україні тютюнових виробів планується на рівні 94,6% від рівня 2021 року, попри зростання ставки на 20%.

Важливо Акцизний податок і зобов'язання України перед ЄС

Різке збільшення податків прийнято називати шоком, як свідчить досвід, такі шоки результативні лише у рідкісних випадках. Тому надалі податкова політика має послідовною, виваженою та має орієнтуватись на економічні реалії. При оголошеному бажанні влади підняти мінімальну заробітну плату на 20% з 5000 до 6000 гривень з 1 січня 2021 року, міжнародні та вітчизняні експерти застерігали уряд від таких кроків і називали це різким, необдуманим та обтяжливим заходом для економіки.

У підсумку мінімалку підвищили, а з 1 грудня 2021 року її піднімуть до 6500 гривень. У 2022 році підвищення мінімальної планується лише на 200 гривень (на 3,1%) з 1 жовтня, що доволі стримано. Поряд з цим акцизний податок, який сплачують споживачі товарів і послуг, можна щороку підвищувати на 20%, що є непропорційним рівню зростання доходів населення.

З огляду на це, необхідним є сповільнення темпів зростання акцизного податку в Україні, розширення часового діапазону діючого графіку підвищення податкових ставок до 2028 року. Паралельно з цим треба подбати про збільшення інституціональної спроможності контролюючих органів. Слід врахувати позитивний досвід країн Центральної та Східної Європи, які більш плавно та виважено здійснювали приведення ставок акцизного податку на сигарети до вимог Європейського Союзу, що дозволило їм доволі ефективно протидіяти тіньовому ринку тютюнової продукції, збільшити бюджетні надходження та досягати визначених довгострокових цілей у сфері охорони здоров'я населення.