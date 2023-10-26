Опасность высказываний Илона Маска

По словам миллиардера, на захваченных территориях нет антироссийского повстанческого движения, а люди там не желают жить в Украине. Поэтому якобы остановить войну и согласиться с контролем России на этих территориях – шанс предотвратить третью мировую войну.

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Мол, если продолжится противостояние между США и Россией, это приведет к дальнейшему сближению Китая, России и Ирана. А такой альянс будто бы имеет шансы победить Запад в глобальном конфликте. Войну Украины против России миллиардер считает совершенно безнадежной и именно поэтому советует найти путь к скорейшему миру и восстановлению нормальных отношений с Россией.

Слова Илона Маска это не просто его обычное заявление. Такие же взгляды у представителей правоконсервативного лагеря в США. Можно представить, что именно такими будут главные тезисы предвыборной кампании Дональда Трампа, если республиканцы выдвинут его кандидатом.

Именно поэтому тезисы Маска так опасны не только с точки зрения того, что будет происходить в следующие месяцы и годы в российско-украинском противостоянии, но и с точки зрения глобальной безопасности. Ведь взгляды Маска и тех, кто его поддерживает, являются главной дорогой к третьей мировой войне и исчезновению человечества на широких просторах Северной Америки и Европы. Даже если Маск или Трамп считают, что они спасают практически обреченное ими человечество.

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Мы прекрасно понимаем, что Россия претендует не на несколько регионов Украины, которые уже захвачены. Владимир Путин горячо верит в возможность восстановления территориальной целостности бывшего Советского Союза. Падение Украины, которое и является целью войны на истощение, – это первый шаг в политических планах Кремля.

Дальше другие бывшие советские республики также должны избавиться от своего нынешнего статуса. Где-то это произойдет мирным путем, где-то путем запугивания, а где-то и путем новых войн. В случае поражения Украины новые войны на постсоветском пространстве обеспечены. Человечество буквально захлебнется в войне, которая к тому же станет глобальной.

А что, если слова Маска реализовать?

Представим себе, что идеи Маска начинают осуществляться в жизнь, что новый американский президент, скажем Дональд Трамп, пытается договориться с Путиным о том, что он готов признать суверенитет России над Крымом и Востоком Украины, что готов прекратить военную помощь Украины в обмен на готовность России прекратить боевые действия. Что же услышит в ответ американский лидер? Он услышит, что России нужны не просто оккупированные территории, а сама Украина. Что США должны гарантировать, что бывшие советские республики не будут членами НАТО.

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Если представить, что США согласятся с этим и Украина исчезнет с политической карты мира, буквально через несколько месяцев начнется новая война за другие бывшие республики. То есть, так или иначе, администрации США придется отвечать на эти действия.

Представим, что и здесь сторонники Маска согласятся с тем, что Россия имеет на это право, и на наших глазах воскреснет Советский Союз. Я убежден, что этот союз будет разговаривать со странами НАТО на совсем другом языке, чем до сих пор. Опасность возникнет уже в Центральной Европе.

Рано или поздно в разгар этого противостояния кто-то из президентов будет вынужден нажать ту самую красную кнопку. Так начнется третья мировая война с применением ядерного компонента. Одна из ракет ударит по штаб-квартире Илона Маска и биография миллиардера закончится, как и биография сотен тысяч людей, которые вместе с Маском станут жертвами его политической глупости.