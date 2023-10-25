Неслучайное совпадение

Очевидно новый орган при Совете федерации появился как российский аналог инициированной Украиной Крымской платформы. Ее Парламентский саммит в этом году проходит в Чехии с участием делегации из более чем 50 государств и международных организаций.

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Чтобы в очередной раз продемонстрировать, что в России все идет "по плану" за неделю до саммита 19 октября там создали новый "Совет по интеграции воссоединенных субъектов России в правовую и социально-экономическую системы России". Первое заседание "случайно" созвали в день, когда значительная часть мира обсуждала деоккупацию и реинтеграцию Крыма и новых оккупированных территорий в составе Украины.

Россия планирует завершить аннексию захваченных регионов до2030 года. В свою очередь Украина хочет освободить Крым уже в ближайшей перспективе. Так что следует ожидать, что новый "Совет" самораспустится, так и не выполнив поставленных задач.

Кто есть в "Совете" и зачем?

В состав нового органа вошли 22 человека. Возглавил "Совет" Андрей Яцкин – первый заместитель Валентины Матвиенко. Сама же глава Совета Федерации заявила, что взяла новый орган "под свое шефство", чем только расширила список собственных противоправных действий.

Среди членов "Совета" есть также давно подстанционные в ряде государств мира:

Андрей Клишас,

Андрей Шевченко,

Ольга Бас.

Однако есть и те, кто только вызвал "интерес", а теперь вполне правомерно может попрощаться с заграничными поездками и деньгами на счетах в иностранных банках. Это:

Екатерина Егорова,

Алексей Вовченко,

Александр Ищенко.

Также есть и те члены, которые "недотягивали", но сейчас могут быть включены в санкционный список в США – Константин Басюк и Дмитрий Ворона.

Заметьте Что обеспечит перелом в войне?

Согласно Положению о "Совете", подписанном самой Валентиной Матвиенко, в его задачи входит:

участие в незаконной разработке нормативных актов по "интеграции" оккупированных территорий Украины в состав России; взаимодействие с органами власти России для ускорения аннексии захваченных регионов; контроль за "интеграцией" оккупированных территорий Украины в Россию.

Фактически "Совет" является организацией, которая осуществляет преступную с точки зрения международного права деятельность, направленную на насильственное присоединение части Украины к России со всеми сопутствующими последствиями. Речь идет о совершении широкомасштабных и систематических нарушений прав человека: навязывание российского гражданства, искоренении украинской идентичности, преследовании нелояльного населения, депортации и принудительном перемещении, в частности, детей, лишении права собственности и т.д.

Одиозные заявления на первом заседании

В течение нескольких часов члены "Совета", а также другие приглашенные гости делились соображениями по завершению аннексии оккупированных территорий Украины. Само заседание следует трактовать как публичный преступный сговор, очередное проявление агрессии и свидетельство специального умысла по уничтожению части украинской нации.

Так, Матвиенко заявила: "Неслучайно мы используем понятие "воссоединенные регионы", ведь эти земли для нас не новые – они веками были и остаются частью русского государства, русской цивилизации, частью нашего народа. И культурно, и ментально, и духовно, исторически – это абсолютно наши люди. Никаких барьеров и разницы между нами не было, нет и быть не может".

Такое заявление является отрицанием существования независимой Украины и украинской нации. Само же возражение – один из маркеров геноцидного умысла.

Отличился на заседании и "председатель государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов. Он раскрыл так называемые "настоящие цели СВО", подчеркнув, что "демонстрация умения успешно интегрировать в свой состав новые регионы – приближает достижение целей спецоперации и победу в противостоянии с Западом".

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Так называемый глава квазиреспублики в Донецкой области призвал российский бизнес вкладывать ресурсы в оккупированный Донбасс, предложив рекордно низкую нулевую ставку налогообложения. Он также назвал первоочередной задачей решения специфических вопросов в сфере имущественных и земельных отношений. Такими вопросами являются легализация и активизация принудительного лишения права собственности в оккупированной Донецкой области, использование права собственности как инструмента борьбы с нелояльным населением и принуждения к получению российских документов.

В общем, атмосфера на заседании была напряженная. Его участники, среди которых были члены оккупационных властей – Константин Чуйченко, Артем Жога, Денис Мирошниченко, Татьяна Томилина, Виктор Емельяненко – хорошо осознавали последствия такого сборища.

Какая будет ответственность?

Значительная часть участников заседания "Совета" уже давно находится в фокусе внимания не только компетентных органов Украины, но и Международного уголовного суда. Эти лица (Матвиенко, Пушилин, Константинов) подозреваются в совершении целой совокупности международных преступлений и могут быть привлечены к ответственности в любой момент в течение всей их жизни.

Создание "Совета по аннексии" и обеспечение его деятельности является весомым доказательством виновности ее членов и "шефов". Большинство участников также являются фигурантами украинского и иностранных санкционных списков и фактически заключены в России без какой-либо политической субъектности, как и Совет Федерации в целом.

Подобные заседания являются очередной демонстрацией последних сил российских чиновников поразить внутреннего потребителя – среднестатистического гражданина России, который искренне верит, что оккупированные территории Украины теперь навсегда Россия, и готов потерпеть низкий уровень жизни для финансирования "интеграции" из бюджета.

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Правда, скептичность таких инициатив растет и внутри самого государства-агрессора, где, кажется, осознают, что скоро придется не только самораспускать "Совет", но и вносить изменения в конституцию, выписывая из состава России аннексированные территории суверенной и независимой Украины.