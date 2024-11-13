Об этом сообщает ABC News со ссылкой на "многочисленные источники", информирует 24 Канал. Издание пишет, что с первого дня президентских выборов Маск почти круглосуточно был в имении Трампа в Мар-а-Лаго.

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Его заметили на семейном фото Трампа в ночь выборов, на ужине с будущей первой леди Меланией Трамп и гольфе с семьей политика. Однако присутствие миллиардера выходит далеко за пределы этого.

Маск имеет влияние на Трампа

Миллиардер присутствовал по крайней мере во время двух телефонных разговоров Трампа с иностранными лидерами – с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники отметили, что Трамп даже передал Маску трубку, и во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После того как Трамп выбрал Элис Стефаник на должность представителя в ООН, Маск выразил обеспокоенность на своей платформе X относительно того, как этот выбор может повлиять на положение республиканцев в Палате представителей.

"Элиза замечательная, но терять ее в Палате может быть слишком рискованно, по крайней мере сейчас", – писал Маск.

До этого он поддержал сенатора-республиканца от Флориды Рика Скотта в республиканской гонке за лидерство в Сенате США. Также Маск близок к бизнесмену Говарду Лутнику, который руководит переходом Трампа в Белый дом.