Про це повідомляє ABC News з посиланням на "численні джерела", інформує 24 Канал. Видання пише, що від першого дня президентських виборів Маск майже цілодобово був у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго.

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Його помітили на сімейному фото Трампа в ніч виборів, на вечері з майбутньою першою леді Меланією Трамп і гольфі з родиною політика. Однак присутність мільярдера виходить далеко за межі цього.

Маск має вплив на Трампа

Мільярдер був присутній принаймні під час двох телефонних розмов Трампа з іноземними лідерами – із президентом України Володимиром Зеленським. Джерела зазначили, що Трамп навіть передав Маску слухавку, та під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Після того, як Трамп обрав Еліс Стефаник на посаду представника в ООН, Маск висловив стурбованість на своїй платформі X щодо того, як цей вибір може вплинути на становище республіканців у Палаті представників.

"Еліза чудова, але втрачати її в Палаті може бути надто ризиковано, принаймні наразі", – писав Маск.

До цього він підтримав сенатора-республіканця від Флориди Ріка Скотта в республіканській гонці за лідерство в Сенаті США. Також Маск близький до бізнесмена Говарда Лутніка, який керує переходом Трампа в Білий дім.