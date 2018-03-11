Илон Маск опубликовал впечатляющий видеоролик запуска ракеты Falcon Heavy

Известный инженер, предприниматель, изобретатель, глава американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал эмоциональное видео запуска Falcon Heavy с реакциями зрителей и команды SpaceX.

Видео Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter.

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Почему Falcon Heavy и Starman (манекен, который сидит за рулем автомобиля — ред.)? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас,

— подписал видео Маск.

В видеоролике представлены новые кадры, которые еще не видела публика. На них изображена подготовка к запуску, реакция и радость зрителей, запуск ракеты в космос. Кроме того, в видео показан момент аварии центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, который не смог приземлиться на плавучую платформу, упал в воды Атлантического океана на скорости более 480 километров в час и разбился.

Why Falcon Heavy & Starman?



Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro — Elon Musk (@elonmusk) 11 березня 2018 р.

Напомним, запуск ракеты Falcon Heavу, на борту которой находится электрокар Tesla Roadster, состоялся 6 февраля по киевскому времени. Вскоре машину официально внесли в базу данных NASA Horizons — теперь это официально космический корабль.

Что такое SpaceX? Это американская частная компания, созданная инженером и изобретателем Илоном Маском, которая работает в области строительства космического транспорта, производитель ракет-носителей семейства Falcon и космических кораблей Dragon.