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Илон Маск опубликовал впечатляющий видеоролик запуска ракеты Falcon Heavy

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Илон Маск опубликовал впечатляющее видео запуска ракеты Falcon Heavy
Илон Маск опубликовал впечатляющее видео запуска ракеты Falcon Heavy / Скриншот с видео

Известный инженер, предприниматель, изобретатель, глава американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал эмоциональное видео запуска Falcon Heavy с реакциями зрителей и команды SpaceX.

Видео Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter.

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Почему Falcon Heavy и Starman (манекен, который сидит за рулем автомобиля — ред.)? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас,
— подписал видео Маск.

В видеоролике представлены новые кадры, которые еще не видела публика. На них изображена подготовка к запуску, реакция и радость зрителей, запуск ракеты в космос. Кроме того, в видео показан момент аварии центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, который не смог приземлиться на плавучую платформу, упал в воды Атлантического океана на скорости более 480 километров в час и разбился.

Напомним, запуск ракеты Falcon Heavу, на борту которой находится электрокар Tesla Roadster, состоялся 6 февраля по киевскому времени. Вскоре машину официально внесли в базу данных NASA Horizons — теперь это официально космический корабль.

Что такое SpaceX? Это американская частная компания, созданная инженером и изобретателем Илоном Маском, которая работает в области строительства космического транспорта, производитель ракет-носителей семейства Falcon и космических кораблей Dragon.

Теги: Путешествия Космос SpaceX Илон Маск
Источник: 24 Канал
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