Ілон Маск опублікував вражаючий відеоролик запуску ракети Falcon Heavy

Відомий інженер, підприємець, винахідник, очільник американської компанії SpaceX Ілон Маск опублікував емоційне відео запуску Falcon Heavy з реакціями глядачів та команди SpaceX .

Відео Ілон Маск опублікував на своїй сторінці у Twitter.

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Чому Falcon Heavy і Starman (манекен, який сидить за кермом автомобіля – ред.)? Життя не може бути просто рішенням однієї нудної проблеми за одною. У ній повинні бути речі, які надихають вас, завдяки яким ви радісно прокидаєтеся вранці і стаєте частиною людства. Ось чому ми це зробили. Ми зробили це для вас,

– підписав відео Маск.

У відеоролику представлені нові кадри, які ще не бачила публіка. На них зображена підготовка до запуску, реакція і радість глядачів, запуск ракети в космос. Крім того, в відео показаний момент аварії центрального прискорювача першого ступеня ракети-носія Falcon Heavy, який не зміг приземлитися на плавучу платформу, впав у води Атлантичного океану на швидкості більше 480 кілометрів на годину і розбився.

Why Falcon Heavy & Starman?



Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro — Elon Musk (@elonmusk) 11 березня 2018 р.

Нагадаємо, запуск ракети Falcon Heavу, на борту якої знаходиться електрокар Tesla Roadster, відбувся 6 лютого за київським часом. Невдовзі, машину офіційно внесли в базу даних NASA Horizons – відтепер це офіційно космічний корабель.

Що таке SpaceX? Це американська приватна компанія створена інженером і винахідником Ілоном Маском, яка працює в галузі будівництва космічного транспорту, виробник ракет-носіїв сімейства Falcon та космічних кораблів Dragon.