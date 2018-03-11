Ілон Маск опублікував вражаючий відеоролик запуску ракети Falcon Heavy
Відомий інженер, підприємець, винахідник, очільник американської компанії SpaceX Ілон Маск опублікував емоційне відео запуску Falcon Heavy з реакціями глядачів та команди SpaceX .
Відео Ілон Маск опублікував на своїй сторінці у Twitter.
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Чому Falcon Heavy і Starman (манекен, який сидить за кермом автомобіля – ред.)? Життя не може бути просто рішенням однієї нудної проблеми за одною. У ній повинні бути речі, які надихають вас, завдяки яким ви радісно прокидаєтеся вранці і стаєте частиною людства. Ось чому ми це зробили. Ми зробили це для вас,
– підписав відео Маск.
У відеоролику представлені нові кадри, які ще не бачила публіка. На них зображена підготовка до запуску, реакція і радість глядачів, запуск ракети в космос. Крім того, в відео показаний момент аварії центрального прискорювача першого ступеня ракети-носія Falcon Heavy, який не зміг приземлитися на плавучу платформу, впав у води Атлантичного океану на швидкості більше 480 кілометрів на годину і розбився.
Нагадаємо, запуск ракети Falcon Heavу, на борту якої знаходиться електрокар Tesla Roadster, відбувся 6 лютого за київським часом. Невдовзі, машину офіційно внесли в базу даних NASA Horizons – відтепер це офіційно космічний корабель.
Що таке SpaceX? Це американська приватна компанія створена інженером і винахідником Ілоном Маском, яка працює в галузі будівництва космічного транспорту, виробник ракет-носіїв сімейства Falcon та космічних кораблів Dragon.
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