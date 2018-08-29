Иловайская трагедия: воспоминания бойцов, которым чудом удалось спастись

366, 429, 128 и 158. Это просто цифры. Но, если подумать – за ними стоят реальные люди, которые погибли и пропали без вести, которых ранили и которых взяли в плен во время выхода из Иловайского котла. К тому же они лишь официальные. Потому что по подсчетам волонтеров и поисковиков количество погибших достигает тысячи.

4 года назад наши бойцы оказались в окружении. С призывом открыть для них гуманитарный коридор в ночь с 28 на 29 августа Путин обратился к своим наемникам – террористам ОРДЛО. Те, в свою очередь, украинские колонны цинично расстреляли прямо во время выхода.

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Военкор 24 канала Евгений Назаренко пообщался с военными, которые тогда спаслись разве что чудом.

Честно говоря, первые минуты я думал никого не осталось,

– вспоминает боец батальона Донбасс (2014 г.) Гайдук.

Минометчик Гайдук вспоминает "зеленый коридор", который пообещало российское военное руководство, когда украинское группирование попало в окружение.

Украинская армия вместе с добровольцами и нацгвардейцами вошла в Иловайск 18 августа. Бои уже в городе продолжались неделю. Но в ночь на 24 августа украинскую границу перешли три с половиной тысячи российских военных, шестьдесят танков, БМП, минометы, артиллерия.

В один из моментов мы начали отрабатывать цели просто по кругу. Я был удивлен и набрал по рации командира – мы все правильно делаем? Мы же работаем по кругу. Он говорит – да, Гайдук, мы делаем все правильно, мы в окружении,

– отметил Гайдук

Тогда украинскими и российскими военными было принято решение дать нашим бойцам выйти из Иловайска. Утром 29 августа сформировали две колонны. Первая колонна с названием "Булава" должна была выходить через населенный пункт Многополье к поселку Новоекатериновка. Не успела колонна дойти Многополья, как в нее полетели снаряды всех калибров. Боец Донбасса Шамиль тогда попал в плен.

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"Это были российские кадровые. 331 парашютно-десантный полк. Контрактники. На бронежилетах, на всех этих самых было белой краской – 331 ПДП", – рассказал Шамиль, боец батальона Донбасс (2014 г.).

Вторая колонна, которая имела название "Ветер", должна была выйти через поселок Червоносельское. В ней находился Гайдук. Не успела колонна приблизиться к населенному пункту, как российские военные нарушили свои договоренности о "зеленом коридоре".

Там уже было Бородино, да. Порванные машины, дым, разрывы. Люди бредущие, потерянные, оглушенные, контуженные, машины разорванные в хлам, остатки или фрагменты людей, как правильно сказать,

– вспоминает Гайдук.

У некоторых украинских воинов началась паника. Люди бежали, кто куда. Умирали, получали ранения, попадали в плен. Большинству все-таки удалось взять себя в руки и пойти на прорыв из окружения. Украинском танкисту Евгению Сидоренко удалось захватить заброшенный российский танк Т-72. На нем он смог вырваться из Червоносельского.

Сначала сел на механика. Выехал. Потом выпрыгнул из люка механика, сел в люк командира. Вылез, прыгнул на прицельника. Пытался зарядить пушку. Одному, к сожалению, не удалось, ибо нужна была помощь,

– рассказал полковник ВСУ Евгений Сидоренко.

Впоследствии полковник Сидоренко покинул танк и пешком вышел из окружения. Вышел и Гайдук. Шамиль после нескольких дней плена также оказался на подконтрольной Украине территории. Вспоминая те события, военные не желают искать виновных – генералов, командиров и тому подобное.

"Во всем виновата Россия. Мы бы разобрались сами. С сепаратизмом, со всеми этими разобрались бы сами", – подчеркнул Гайдук.

Мы могли его избежать, если бы в 2014 году поднялась вся страна на защиту своей земли, своих людей и так далее. Люди, в большинстве не поднялись, поднялась только активная часть. Если бы поднялись все, Иловайска можно было бы избежать,

– подчеркнул Шамиль.

В Иловайском котле погибло 366 украинских воинов, еще 158 считаются пропавшими без вести. По данным расследования Генеральной прокуратуры российская армия потеряла около двух сотен своих солдат.

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В Гаагском суде лежат несколько исков от Украины к государству Россия именно из-за события в Иловайске. А военные преступления, как известно, не имеют срока давности.