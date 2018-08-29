В Киеве установили электронный терминал с Книгой памяти о погибших военных

Родственники погибших до сих пор не могут смириться с потерей родных. На годовщину Иловайской трагедии Стену народной памяти на Михайловской площади дополнили новыми именами. И установили электронный терминал с Книгой памяти, в которой все военнослужащие и добровольцы, которые погибли во время войны на Востоке Украины. В целом – почти 4 тысячи имен, и будет больше, ведь поиски не прекращаются

Сегодня, 29 августа 2018 года, ровно 4 года, как не стало единственного сына Светланы. Андрей погиб выходя из Иловайского котла так называемым "зеленым коридором". Он стал ловушкой.

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"Ему даже повестки не давали", – рассказывает мать погибшего бойца Андрея Посполитака Светлана Посполитак. Идентифицировали тело не сразу, еще несколько месяцев Светлана искала сына и надеялась, что он жив. И только через полгода его окончательно установили за тестом ДНК.

На Стене памяти – и погибший боец Андрей Посполитак

Рядом с фото Андрея на Стене народной памяти – черные квадраты – места для фотографий неидентифицированных и пропавших без вести бойцов. Чьи-то лица уже установили, других все еще ищут, рассказывает волонтер, инициатор проекта.

На Стене народной памяти есть и неидентифицируемые и пропавшие без вести бойцы

Рядом со стеной установили и электронную Книгу памяти с именами всех военнослужащих и добровольцев, которые отдали жизнь за Украину в конфликте на Востоке. По подсчетам волонтеров их на полторы тысячи больше, чем по официальным данным. В Минобороны насчитали почти две с половиной тысячи погибших.

Рядом со стеной установили и электронную Книгу памяти

Именно добровольцы первыми бросились в горнило войны, а в 2014 году их учет никто не вел. Поэтому цифры так разительно отличаются, – объясняют поисковики. Также путаница возникает из-за потери, которые называют небоевыми. Многие до сих пор тел, которых так и не удалось идентифицировать.

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К стене, где сейчас полный перечень погибших, 1 сентября сюда приведут первоклашек. Вместо торжественной линейки им расскажут фрагмент нашей истории. Чтобы дети поняли благодаря кому они могут учиться и жить под мирным небом.