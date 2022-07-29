Склад россиян взорвался в районе Железнодорожного вокзала. Взрыв был сильным, ведь в ближайших зданиях выбило стекла. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

К теме Снова "хлопок": в Макеевке, Донецке, Иловайске, Шахтерске и Харцызске слышали мощные взрывы

"Селитра" в Иловайске

Ночью в Иловайске как шаг доброй воли демилитаризировался склад "селитры" российских оккупантов в районе Железнодорожного вокзала. Пожар продолжается. Трасса из города закрыта,

– пишет Казанский.

Очевидцы сообщают, что на улицах лежат разлетевшиеся снаряды. На видео видно, что масштабы уничтожения "селитры" достаточно велики. Пожар охватил немалую территорию, а в небо вздымаются черные клубы дыма.

Пожар и громкие взрывы в оккупированном Иловайске: смотрите видео

Взрывы слышали в нескольких городах

Ранее 24 канал информировал, что местные жители Макеевки, Донецка, Иловайска, Шахтерска, Харцызска ночью слышали мощные взрывы. Там, вероятно, детонируют вражеские склады с боеприпасами.

Однако по состоянию на 9 часов 29 июля информацию еще не прокомментировали в официальных источниках.

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