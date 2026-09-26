Еще один НПЗ в России приостановил работу из-за украинской атаки

В ночь на 26 сентября Силы обороны нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае. В результате этой атаки нефтеперерабатывающий завод был вынужден приостановить работу.

Об этом сообщили в компании Fire Point.

Что известно о остановке работы Ильского НПЗ?

В компании подчеркнули, что именно ее дроны FP-1 устроили "бавовну" на Ильском НПЗ этой ночью.

В результате атаки были повреждены три установки первичной переработки нефти и резервуарный парк.

Из-за этого НПЗ приостановил свою работу.

Ранее пожар на территории предприятия подтвердили в Генштабе.

Там напомнили, что общая мощность переработки Ильского НПЗ составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год.

Завод осуществляет прием, переработку и хранение углеводородного сырья, а также отгружает нефтепродукты, используемые для обеспечения потребностей вооруженных сил России.

Напомним, накануне из-за украинской атаки остановился Пермский нефтеперерабатывающий завод.

Дрон повредил технологические установки, хранилища и трубопроводы. Из-за этого завод больше не может перерабатывать нефть.

Пермский НПЗ входит в число семи крупнейших в стране по объемам переработки. В 2024 году предприятие могло перерабатывать около 12,6 миллиона тонн нефти.

Еще ранее стало известно о приостановке работы Московского НПЗ. На предприятии горели две основные установки первичной переработки в результате атаки 20 сентября. Из-за пожара обе установки получили повреждения, а на их восстановление может уйти несколько недель.