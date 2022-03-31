Он убежден, что враг будет делать все, чтобы прорваться в город и выйти на географические границы Луганщины для того, чтобы было о чем отчитаться перед Путиным.

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Так что обстрелы будут только увеличиваться, а оккупанты всеми силами будут пытаться прорвать оборону ВСУ.

Им не нужны люди, не нужны новые современные бассейны или спортивные площадки. Ничего им не нужно. Рашистам нужно поставить галочку, что они получили территорию. И все. И плевать на детей, пожилых людей и женщин,

– сказал Гайдай.

Из-за этого глава ОВА обратился к жителям Луганской области и призвал всех эвакуироваться из-за прогнозируемого увеличения обстрелов.