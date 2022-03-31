Він переконаний, що ворог буде робити все, аби прорватись у місто та вийти на географічні кордони Луганщини для того, щоб мати про що відзвітуватись перед Путіним.

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Тож обстріли будуть лише збільшуватись, а окупанти всіма силами будуть намагатись прорвати оборону ЗСУ.

Їм не потрібні люди, не потрібні нові сучасні басейни чи спортивні майданчики. Нічого їм не потрібно. Рашистам потрібно поставити галочку, що вони отримали територію. І все. І плювати на дітей, літніх людей та жінок,

– сказав Гайдай.

Через це очільки ОВА звернувся до жителів Луганської області та закликав усіх евакуюватись через прогнозоване збільшення обстрілів.

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