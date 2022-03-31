Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок жорстоких обстрілів окупантів у Сєвєвродонецьку та Лисичанську не вщухають пожежі. Горять будинки, нафтобаза та школа.

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Гайдай зазначив, що росіяни почали жорстоко обстрілювати місцевих, які почувалися відносно у безпеці порівняно з іншими містами України.

Окупанти обстрілюють Лисичанськ та Сєвєродонецьк / Фото Сергій Гайдай

Учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не влучив "руський мир". Кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та градів,

– повідомив Гайдай.

Без урахування ранкових обстрілів 30 березня, від вогню російських терористів горить 9 житлових будинків у Лисичанську, 5 – в Сєвєродонецьку, 1 – в Рубіжному. Також палає школа в Сєвєродонецьку.

Окупанти обстрілюють Лисичанськ та Сєвєродонецьк / Фото Сергій Гайдай

Повідомляється, що є 2 загиблих та 2 постраждалих дітей – вони перебувають у важкому стані.

Окупанти обстрілюють Лисичанськ та Сєвєродонецьк / Фото Сергій Гайдай

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