Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в результате жестоких обстрелов оккупантов в Северодонецке и Лисичанске не утихают пожары. Горят дома, нефтебаза и школа.

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Гайдай отметил, что россияне начали жестоко обстреливать местных, которые чувствовали себя относительно в безопасности по сравнению с другими городами Украины.

Оккупанты обстреливают Лисичанск и Северодонецк / Фото Сергей Гайдай

Вчера, видимо, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта страдала от артиллерии и градов,

– сообщил Гайдай.

Без учета утренних обстрелов 30 марта от огня российских террористов горит 9 жилых домов в Лисичанске, 5 – в Северодонецке, 1 – в Рубежном. Также горит школа в Северодонецке.

Оккупанты обстреливают Лисичанск и Северодонецк / Фото Сергей Гайдай

Сообщается, что есть 2 погибших и 2 пострадавших детей – они находятся в тяжелом состоянии.

Оккупанты обстреливают Лисичанск и Северодонецк / Фото Сергей Гайдай