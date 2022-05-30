Им нечего терять: Россия частично теряет контроль над мобилизованными на Донбассе

Российские генералы с каждым днем наступательных действий сталкиваются с проблемой контролируемости своих войск. В основном им это удается, а о глобальной потере влияния на личный состав пока речь не идет. Тем не менее, подобные проблемы у высшего командования становятся все серьезнее.

По данным источников 24 канала в разведке, российские группировки в Украине, а также бандформирование боевиков и мобилизованных выполняют задачи в основном из-за страха перед собственным командованием и заградительными отрядами. Конечно, существуют подразделения, не требующие дополнительной мотивации и получающие удовольствие от войны.

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В такие группировки оккупантов входят члены неонацистских организаций, но их все же меньшинство. Все же в большинстве своем захватническое войско состоит из нелюдей, которые озверели от страха и срывают собственную злобу на пленных и гражданских.

Самая большая проблема – с мобилизованными

Как утверждают в разведке, для мотивации своего войска российские замполиты проводят большую работу и распространяют среди оккупантов пропагандистские видео со "зверствами ВСУ".

Параллельно с этим захватчикам рассказывают об "успехах спецоперации" и о том, что уже вскоре они смогут уехать домой.

На местах, прямо перед боями, командиры мотивируют своих подчиненных высокопарными фразами о "подвиге дедов", обещаниями жесткого наказания всех, кто проявит трусость и не исполнит приказ.

В перерывах между боевыми действиями представители среднего офицерского звена предупреждают всех о том, что бегство с позиций будет приводить к возвращению на фронт, а дезертиров будут отправлять на штурмы позиций ВСУ в составе мобилизованных отрядов в ОРДЛО.

Возможность участвовать в боях вместе с принудительно отправленным на войну "пушечным мясом" служит достаточно серьезным предохранителем для побега российских срочников и контрактников.

Впрочем, как бы это ни было странно, с середины мая захватчики с удивлением для себя начали понимать, что теряют контроль именно над наиболее бесправными и запуганными ими категориями комбатантов – мобилизованных на Донбассе мужчин. Как оказалось, за три месяца полномасштабных боевых действий у принудительно отправленным на войну произошел психологический перелом. До них дошло, что у них вообще нет никаких шансов выжить, а вместо панических настроений мужчины кое-где отбросили страх перед россиянами и начали действовать.

Разрозненные кучки мобилизованных пытаются связываться с женами, чтобы те давили на "командование" "республик". Другие просят родственников консультироваться с адвокатами, чтобы вытащить их с войны "законным путем".

В отчаянии некоторые мужчины даже вспомнили, что "ЛНР" является "другим государством", а по "конституции" "ДНР" их участие в войне на Луганщине находится вне закона. Как-будто в квазиобразованиях вообще когда-либо речь шла о хотя бы какой-то законности.

Многие загнанные в угол мобилизованные прибегают к бегству при любой возможности. Так, 25 мая массово дезертировали "военные" так называемого 3 стрелкового батальона из 105 стрелкового полка. Беглецы ринулись в Донецк, где пытались прятаться у родственников или знакомых, в помещениях автовокзалов и даже в подвалах многоэтажек. Ловили сбежавших мобилизованных по всей шахтерской столице силами нескольких тысяч российских военных и "полицейских" из ОРДЛО.

ОРДЛО под угрозой социального взрыва

Согласно оценкам самих оккупантов, начало полномасштабного вторжения с последующей тотальной мобилизацией оказало существенное влияние на настроения многих местных жителей. Конечно, большая часть жителей Донбасса из-за невероятного влияния пропаганды полностью поддерживают войну с Украиной. Но до некоторых понемногу начало что-то доходить.

Как бы то ни было, родственники многих мобилизованных вполне понимают, что их мужчин и детей забросили на войну без подготовки и с полным пренебрежением ценности их жизни.

Концентрация "власти" на вопросах войны при полном пренебрежении к социальной составляющей так же добавляет вопросов к Пушилину и Пасечнику. Например, в Донецке люди сидят без водоснабжения с марта, в то время как глава квазиреспублики рассказывает о намерениях включить воду в Мариуполе. Кроме того, жителей Донбасса и Луганщины раздражают рассказы о восстановлении захваченных Россией территорий Донбасса, тогда как они за 8 лет не сделали ничего для восстановления поврежденных во время боевых действий зданий даже в "столицах".

Так же удручает людей ситуация с мобилизацией и войной. Из-за пренебрежения "бронированием" на Донбассе останавливаются крупные предприятия, разрушается бизнес. При этом большинство понимает, что возобновить работу даже после войны при любом ее окончании будет уже невозможно.