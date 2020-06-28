Конституция гарантирует каждому из нас немало прав! Но, чтобы ими пользоваться, их нужно знать. Ко Дню Конституции редакция 24 Канала подготовила для вас тест на знание основного закона Украины. Попробуйте свои силы!

Ко Дню Конституции Украины 24 канал подготовил тест с законами, который обязан знать каждый. Проверьте себя!

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Что известно о Конституции Украины: история

Основной Закон страны празднует День рождения 28 июня, ведь в этот день ровно 24 года назад Верховная Рада приняла Конституцию.

Из чего состоит Основной закон:

Конституция Украины состоит из 14 разделов.

В 13 разделах собраны 166 статей, а 14 раздел имеет 16 переходных положений.

Перед самим текстом Конституции предисловие – преамбула. В преамбуле акцентируется внимание на том, что Верховная Рада Украины принимает Основной Закон Украины от имени украинского народа, то есть граждан Украины всех национальностей.

В течение 24 лет существования Основного Закона в него было внесено 8 изменений. Последнее изменение касалось неприкосновенности народных депутатов Украины и вступило в силу 1 января 2020 года.