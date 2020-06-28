Конституція гарантує кожному з нас чимало прав! Але, щоб ними користуватися, їх треба знати. До Дня Конституції редакція 24 каналу підготувала для вас тест на знання Основного закону України. Спробуйте свої сили!

До Дня Конституції України 24 канал підготував тест зі законами, який зобов'язаний знати кожен. Перевірте себе!

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Що відомо про Конституцію України: історія

Основний Закон країни святкує День народження 28 червня, адже у цей день рівно 24 роки тому Верховна Рада ухвалила Конституцію.

З чого складається Основний закон:

Конституція України складається з 14 розділів.

У 13 розділах зібрані 166 статей, а 14 розділ має 16 перехідних положень.

Перед самим текстом Конституції є передмова – преамбула. У преамбулі акцентується увага на тому, що Верховна Рада України ухвалює Основний Закон України від імені українського народу, тобто громадян України всіх національностей.

Протягом 24 років існування Основного Закону до нього було внесено 8 змін. Остання зміна стосувалась недоторканності народних депутатів України і набула чинності 1 січня 2020 року.