Чиновник отметил, что не видит оснований для своей отставки. Об этом он сообщил во время брифинга в Припяти, где состоялись совместные тактико-специальные учения подразделений МВД.

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Я имею поддержку монобольшинства, президента, правительства. В таком случае я не вижу оснований для отставки,

– сказал Денис Монастырский.

К слову, в парламенте зарегистрировали проект постановления о его увольнении с должности министра внутренних дел. Обосновывают целесообразность инициативы неудовлетворительной деятельностью главы МВД.

Вероятность увольнения Монастырского

Журналист Сергей Щербина не исключает, что возможность отставки Дениса Монастырского существует.

Однако, по его словам, власть не будет спешить с принятием решения. Так как кого-то придется назначить новым министром внутренних дел. Самое сложное в этом не только найти человека, который согласится стать главой МВД, но и провести его через сессионный зал – собрать достаточное количество голосов.

Обратите внимание! Рада поддержала назначение Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел 16 июля 2021 года. Его кандидатуру предложил Владимир Зеленский.

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