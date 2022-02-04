Посадовець зазначив, що не бачить підстав для своєї відставки. Про це він повідомив під час брифінгу в Прип'яті, де відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС.

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Я маю підтримку монобільшості, президента, уряду. У такому випадку я не бачу підстав для відставки,

– сказав Денис Монастирський.

До слова, у парламенті зареєстрували проєкт постанови про його звільнення з посади міністра внутрішніх справ. Обґрунтовують доцільність ініціативи незадовільною діяльністю глави МВС.

Ймовірність звільнення Монастирського

Журналіст Сергій Щербина не виключає, що можливість відставки Дениса Монастирського існує.

Однак, за його словами, влада не поспішатиме з ухваленнями рішення. Адже когось доведеться призначити новим міністром внутрішніх справ. Найскладніше у цьому не лише знайти людину, яка погодиться стати очільником МВС, а й провести її через сесійний зал – зібрати достатню кількість голосів.

Зверніть увагу! Рада підтримала призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ 16 липня 2021 року. Його кандидатуру запропонував Володимир Зеленський.

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