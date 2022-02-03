Премьер-министр ответил на вопросы журналистов относительно дисциплинарного производства против главы МВД из-за того, что его ведомство не приобщило новые кадры с места аварии к делу.

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Закон этого не предусматривает. Давайте дождемся решения правоохранительных органов и тогда будем делать выводы,

– сказал Денис Шмыгаль.

Новые детали ДТП с Трухиным

Журналисты издания "Украинская правда" впервые показали кадры с нагрудной камеры полицейского, который находился на месте ДТП в конце августа 2021 года. В аварии пострадали 6 человек, одним из участников был нардеп Александр Трухин. Впрочем, правоохранители до сих пор не сообщили, был ли он за рулем авто, которое привело к аварии.

Кроме этого, УП удалось пообщаться с правоохранителем, который прибыл туда одним из первых. По его словам, Трухин пытался покинуть место инцидента. Мол, спешил на торжественные мероприятия.

Его не отпускали, так что он попытался договориться и просил принести из автомобиля сумку. "Там есть 150 тысяч", – подчеркивал нардеп. "Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Поговорю с Денисом Монастырским. Потом найдемся и я отблагодарю", – слышен на видео голос, похожий на Трухина.

Обратите внимание! На следующий день после публикации сюжета УП Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа". Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает позицию партии. Он добавил, что все должны отвечать за содеянное.

Расследование журналистов "Украинской правды" об аварии с Трухиным: смотрите видео