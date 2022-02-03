Премьер-министр ответил на вопросы журналистов относительно дисциплинарного производства против главы МВД из-за того, что его ведомство не приобщило новые кадры с места аварии к делу.
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Закон этого не предусматривает. Давайте дождемся решения правоохранительных органов и тогда будем делать выводы,
– сказал Денис Шмыгаль.
Новые детали ДТП с Трухиным
Журналисты издания "Украинская правда" впервые показали кадры с нагрудной камеры полицейского, который находился на месте ДТП в конце августа 2021 года. В аварии пострадали 6 человек, одним из участников был нардеп Александр Трухин. Впрочем, правоохранители до сих пор не сообщили, был ли он за рулем авто, которое привело к аварии.
Кроме этого, УП удалось пообщаться с правоохранителем, который прибыл туда одним из первых. По его словам, Трухин пытался покинуть место инцидента. Мол, спешил на торжественные мероприятия.
Его не отпускали, так что он попытался договориться и просил принести из автомобиля сумку. "Там есть 150 тысяч", – подчеркивал нардеп. "Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Поговорю с Денисом Монастырским. Потом найдемся и я отблагодарю", – слышен на видео голос, похожий на Трухина.
Расследование журналистов "Украинской правды" об аварии с Трухиным: смотрите видео