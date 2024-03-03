Ветеран войны с Россией Евгений Дикий в эфире 24 Канала подтвердил, что у россиян есть около 300 самолетов фронтовой авиации КБ "Сухой". Однако уточнил, что Су-34 и Су-35 – это совершенно разные вещи.

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Они обычно летают группами – Су-34 несут на себе КАБы, которые действительно являются для нас сейчас одной из главных проблем на фронте. Су-35 их прикрывает от нашей авиации, которой мало, но которая все же есть,

– отметил Евгений Дикий.

"Самолетов Су-34, то есть именно фронтовых бомбардировщиков, у них около 100 машин. Из этих 100 машин за последние 2 недели потеряно уже более 10. С таким темпом. если уничтожать плюс-минус один самолет в сутки, то за 100 дней, в это менее 4 месяцев, – у них закончится вся фронтовая авиация", – объяснил ветеран.

Какой еще дефицит есть у россиян

Вполне может быть, что они сейчас сознательно жертвуют этими самолетами. Однако у них есть еще один дефицит – опытных экипажей еще меньше, чем машин.

Такая операция, как бомбардировка КАБами издалека еще и при наличии у врага реальной ПВО – это непросто. Курсантов из училищ не посадишь за штурвал – должны быть именно опытные,

– подчеркнул Евгений Дикий.

"Во время каждого обмена пленными они первыми всегда в списки ставят именно своих пилотов. Больше, чем за пилотов, – они отдавали только когда-то за Медведчука. За каждого своего летчика отдают десятки наших ребят. Учитывая, что к своим пленным они относятся как к расходному материалу, а тут уникальное исключение. Они так по-серьезному борются только за летчиков и за ФСБшников – все", – рассказал ветеран.

Какие последствия потери самолетов

Евгений Дикий предположил, даже если бы у них было столько экипажей, сколько самолетов, – однако есть только 100 дней до конца всей их бомбардировочной авиации, если дальше все будет в таком темпе.

"Даже при худшем для нас раскладе, куда они могут продвинуться за 100 дней? Условно говоря, отжать весь Донбасс. Разве оно стоит того, что после этого они вообще с неба выпадают? Дальше мы уже на суше себя чувствуем абсолютно уверенно и возвращаем то самое утраченное, а они уже ни одного КАБа сбросить не могут", – представил.

По мнению эксперта, если действительно они пошли на такой размен, то это может быть только политическое решение, а не военное. Это только их главный (Путин – 24 канал) может представлять, что они за 100 дней выиграют эту войну "сушками".

"На самом деле думаю, что через какое-то время армейское командование начнет очень экономить эти машины. Соответственно они у них на какое-то время еще останутся, но удары КАБами станут более редкими", – подытожил Евгений Дикий.

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