Так, кадры с российским истребителем-бомбардировщиком обнародовал "Мариуполь. Сопротивление". На видео уже отреагировал командующий Воздушных сил, передает 24 Канал.

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Кадры уничтоженного Су-34

"Бум. Наши вернулись из поиска. Что скажем. Мы нашли вчера ту проклятую Сушку. Русня, е***о?" – подписал видео "Мариуполь. Сопротивление".

У оккупантов минус еще один Су-34: смотрите видео

Заметим, что это видео распространил и командующий Воздушными силами. Генерал-лейтенант заметил, что вот он – сбитый Су-34 утром 1 марта на Мариупольском направлении.

Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено! Спасибо всем за работу! Верьте Воздушным силам, а не диванным экспертам! Вместе к победе!

– подчеркнул Николай Олещук.

Коротко об уничтожении российских истребителей