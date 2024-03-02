Так, кадры с российским истребителем-бомбардировщиком обнародовал "Мариуполь. Сопротивление". На видео уже отреагировал командующий Воздушных сил, передает 24 Канал.
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Кадры уничтоженного Су-34
"Бум. Наши вернулись из поиска. Что скажем. Мы нашли вчера ту проклятую Сушку. Русня, е***о?" – подписал видео "Мариуполь. Сопротивление".
У оккупантов минус еще один Су-34: смотрите видео
Заметим, что это видео распространил и командующий Воздушными силами. Генерал-лейтенант заметил, что вот он – сбитый Су-34 утром 1 марта на Мариупольском направлении.
Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено! Спасибо всем за работу! Верьте Воздушным силам, а не диванным экспертам! Вместе к победе!
– подчеркнул Николай Олещук.
Коротко об уничтожении российских истребителей
- Утром 2 марта в Воздушных силах сообщили, что в пятницу около 09:00 на Восточном направлении был уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
- Российский самолет пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.
- Интересно, что только за две недели украинские защитники сбили аж 14 таких истребителей.
- Спикер командования Воздушных сил рассказал, что уже есть средства, которые позволяют Украине сбивать российские Су-34 на том или ином направлении. Работа ведется почти ежедневно, поэтому оккупанты уже не чувствует себя так же свободно, как раньше.
- "Получили Воздушные силы дополнительные инструменты. Конечно, их очень и очень мало, чтобы закрыть такую огромную территорию – линию фронта", – сказал Игнат.
- Также отметил, что эти самолеты уничтожают на больших расстояниях. Работа ведется на 100, а то и более, километров вглубь обороны агрессора.
- Заметим, что по состоянию на утро 2 марта Силы обороны уже уничтожили 346 российских самолетов.