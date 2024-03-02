Так, кадри з російським винищувачем-бомбардувальником оприлюднив "Маріуполь. Спротив". На відео вже відреагував командувач Повітряних сил, передає 24 Канал.
До теми Намагався вдарити авіабомбами: ЗСУ знищили ще один СУ-34
Кадри знищеного Су-34
"Бум. Наші повернулись з пошуку. Що скажемо. Ми знайшли вчора ту кляту Сушку. Русня, ї***о?" – підписав відео "Маріуполь. Спротив".
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В окупантів мінус ще один Су-34: дивіться відео
Зауважимо, що це відео поширив і командувач Повітряних сил. Генерал-лейтенант зауважив, що ось він – збитий Су-34 вранці 1 березня на Маріупольському напрямку.
Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях! Перевірено, візуально підтверджено! Дякую усім за роботу! Вірте Повітряним силам, а не диванним експертам! Разом до перемоги!
– підкреслив Микола Олещук.
Коротко про знищення російських винищувачів
- Вранці 2 березня у Повітряних силах повідомили, що в п'ятницю близько 09.00 на Східному напрямку було знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
- Російський літак намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.
- Цікаво, що лише за два тижні українські захисники збили аж 14 таких винищувачів.
- Речник командування Повітряних сил розповів, що вже є засоби, які дають змогу Україні збивати російські Су-34 на тому чи тому напрямку. Роботу ведуть майже щодня, тож окупанти вже не почуваються так само вільно, як раніше.
- "Отримали Повітряні сили додаткові інструменти. Звісно, їх дуже й дуже мало, щоб закрити таку величезну територію – лінію фронту", – сказав Ігнат.
- Також наголосив, що ці літаки знищують на великих відстанях. Роботу ведуть на 100, а то й більше кілометрів углиб оборони агресора.
- Зауважимо, що станом на ранок 2 березня Сили оборони вже знищили 346 російських літаків.