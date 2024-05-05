Получили ли право ТЦК на задержание и доставку в военкоматы всех военнообязанных

В сети распространяют информацию, что ТЦК якобы отдали все права на задержание и доставку всех военнообязанных. Каждому патрулю в помощь якобы официально выделяют по два полицейских.

На эти сообщения уже отреагировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает 24 Канал.

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Очередной российский фейк

Так, в SPRAVDI прокомментировали сообщение, что якобы "Зеленский и Верховная Рада отдали ТЦК право на задержание и доставку всех военнообязанных в военкоматы. Украинским мужчинам рано или поздно придется надеть "пиксель" и умереть".

Это – ложь. В новом законе о мобилизации не прописано, что ТЦК имеют право задерживать военнообязанных,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В то же время добавили, что в случае уклонения военнообязанного от вручения повестки и уточнения данных, ТЦК имеет право обратиться в полицию с целью доставки такого гражданина в ТЦК.

Такие фейки являются частью стратегической информационной операции России, которая имеет целью разжигание антимобилизационных настроений,

– подчеркнули в SPRAVDI.

Очередной российский фейк / Скриншот SPRAVDI

Обратите внимание! Ранее в сети также распространяли фейк, что в Украине якобы собираются внести изменения в законодательство относительно мобилизации женщин. В Центре противодействия дезинформации отметили, что ни один закон, который касается мобилизации, не предусматривает мобилизации женщин.