Имели ли право наказывать офицера, который критиковал Зеленского: мнение эксперта

Командующий Сухопутных войск Александр Сирский объявил одному из майоров Вооруженных сил Украины строгое дисциплинарное взыскание за то, что военный написал в Фейсбуке критическое сообщение о Владимире Зеленском. Он выразил недовольство работой президента и призвал его сложить полномочия.

Офицер скандальную публикацию из соцсети уже удалил.

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Защитники военного считают, что он имел право высказывать свои мысли в соцсетях и своим сообщением не нарушал устава ВСУ. Другие говорят – офицер нарушил субординацию и не имел права критиковать главнокомандующего, еще и во время войны. Стоит отметить, что военный работает в отделе информационного противодействия.



Текст из сообщения военного, в котором он критикует президента

О чем говорится в приказе

Командующий Сухопутных войск Александр Сирский в приказе, обосновывая наказание, ссылается на два положения военного устава:

► Статья 49 Закона Украины "Об Уставе внутренней службы ВСУ"

В нем говорится о том, что военнослужащие должны постоянно быть образцом высокой культуры, скромности и выдержки, беречь военную честь, защищать свою и уважать достоинство других людей. Обязаны всегда помнить, что за их поведением судят не только о них, но и о ВСУ в целом.

► Статья 4 Закона Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины"

Согласно этому уставу, военная дисциплина обязывает каждого военнослужащего проявлять уважение к командирам и друг к другу, быть вежливым и соблюдать военный этикет.

Оправданное ли наказание майора

Эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире 24 канала отметил, что наказание майор получил несправедливо.

У военного тоже есть рабочее время, он тоже бывает дома и имеет право на отдых и личную жизнь. Государство не может вмешиваться в частную жизнь людей. На мой взгляд, наказывать военного за критику нельзя. Это результат деятельности государства, которое закрывало глаза на все это,

– сказал Игорь Козий.

Эксперт добавил, что главная проблема, которая кроется в этой ситуации, – политизация армии.

"У нас был генерал армии от "Партии регионов". Последний генерал принадлежал к одной из политических сил. Он голосовал за "Харьковские соглашения", за войну, а мы его с почестями проводили в Министерстве обороны, сказали спасибо и уважение выразили. Когда армия становится политизированной, на мой взгляд, она начинает руководствоваться не приказами руководителей, а приказами политических сил. Каждый хочет иметь свою карманную частную армию", – пояснил Козий.