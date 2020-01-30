20:50
30 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кравчук переписав історію зі Скабєєвою. Православні аборти в Росії
      Вєсті Кремля
      22:33, 29 січня
      Вєсті.UA: Зеленський став націоналістом. Подвиги Тетяни Чорновол
      Вєсті.UA
      21:11, 29 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      Чи мали право карати офіцера, який критикував Зеленського: думка експерта

      424 Читать новость на русском

      Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський оголосив одному з майорів Збройних сил України суворе дисциплінарне стягнення за те, що військовий зробив у фейсбуці критичний допис про Володимира Зеленського. Він висловив невдоволення роботою президента та закликав його скласти повноваження.

      Офіцер скандальну публікацію з соцмережі вже видалив.

      Читайте також: Головне завдання для ЗСУ – досягти військових критеріїв НАТО, – Загороднюк

      Захисники військового вважають, що той мав право висловлювати власні думки у соцмережах і своїм дописом не порушував статуту ЗСУ. Інші кажуть – офіцер порушив субординацію і не мав права критикувати головнокомандувача, ще й під час війни. Варто зазначити, що військовий працює у відділі інформаційної протидії.

      критика Зеленського
      Текст з допису військового, у якому він критикує президента

      Про що йдеться у наказі

      Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у наказі, обґрунтовуючи покарання, посилається до двох положень військового статуту:

      ► Стаття 49 Закону України "Про Статут внутрішньої служби ЗСУ"

      У ній йдеться про те, що військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей. Зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про ЗСУ в цілому.

       Стаття 4 Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"

      Згідно з цим статутом, військова дисципліна зобов'язує кожного військовослужбовця виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливим і дотримуватися військового етикету.

      Чи виправдане покарання майора

      Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій в ефірі 24 каналу зазначив, що покарання майор отримав несправедливо.

      У військового теж є робочий час, він теж буває вдома і має право на відпочинок та приватне життя. Держава не може втручатися у приватне життя людей. На мій погляд, карати військового за критику не можна. Це результат діяльності держави, яка закривала очі на це все,
      – сказав Ігор Козій.

      Експерт додав, що головна проблема, яка криється у цій ситуації, – політизація армії.

      "У нас був генерал армії від "Партії регіонів". Останній генерал належав до однієї з політичних сил. Він голосував за "Харківські угоди", за війну, а ми його з почестями проводили у Міністерстві оборони, сказали дякую та пошану висловили. Коли армія стає заполітизованою, на мій погляд, вона починає керуватися не наказами керівників, а наказами політичних сил. Кожен хоче мати свою кишенькову приватну армію", – пояснив Козій.

      Білборди з російською пропагандою Катющенка: поліція затримала підозрюваних – фото, відео
      сьогодні
      14961
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Володимир Зеленський Олександр Сирський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:30 Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу
      Світлана Заліщук 549
      сьогодні , 17:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 253
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      115
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      198
      сьогодні , 16:45 Юрій Гримчак на свободі: коротка біографія
      Альона Захарова 18152
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук