Чи мали право карати офіцера, який критикував Зеленського: думка експерта

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський оголосив одному з майорів Збройних сил України суворе дисциплінарне стягнення за те, що військовий зробив у фейсбуці критичний допис про Володимира Зеленського. Він висловив невдоволення роботою президента та закликав його скласти повноваження.

Офіцер скандальну публікацію з соцмережі вже видалив.

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Захисники військового вважають, що той мав право висловлювати власні думки у соцмережах і своїм дописом не порушував статуту ЗСУ. Інші кажуть – офіцер порушив субординацію і не мав права критикувати головнокомандувача, ще й під час війни. Варто зазначити, що військовий працює у відділі інформаційної протидії.



Текст з допису військового, у якому він критикує президента

Про що йдеться у наказі

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у наказі, обґрунтовуючи покарання, посилається до двох положень військового статуту:

► Стаття 49 Закону України "Про Статут внутрішньої служби ЗСУ"

У ній йдеться про те, що військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей. Зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про ЗСУ в цілому.

► Стаття 4 Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"

Згідно з цим статутом, військова дисципліна зобов'язує кожного військовослужбовця виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливим і дотримуватися військового етикету.

Чи виправдане покарання майора

Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій в ефірі 24 каналу зазначив, що покарання майор отримав несправедливо.

У військового теж є робочий час, він теж буває вдома і має право на відпочинок та приватне життя. Держава не може втручатися у приватне життя людей. На мій погляд, карати військового за критику не можна. Це результат діяльності держави, яка закривала очі на це все,

– сказав Ігор Козій.

Експерт додав, що головна проблема, яка криється у цій ситуації, – політизація армії.

"У нас був генерал армії від "Партії регіонів". Останній генерал належав до однієї з політичних сил. Він голосував за "Харківські угоди", за війну, а ми його з почестями проводили у Міністерстві оборони, сказали дякую та пошану висловили. Коли армія стає заполітизованою, на мій погляд, вона починає керуватися не наказами керівників, а наказами політичних сил. Кожен хоче мати свою кишенькову приватну армію", – пояснив Козій.