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      Головне завдання для ЗСУ – досягти військових критеріїв НАТО, – Загороднюк

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      Загороднюк назвав головне завдання ЗСУ щодо НАТО / Фото з Facebook

      Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що зробить усе, аби Україна отримала статус члена Програми посилених можливостей НАТО. Окрім того, військові ЗСУ вже з січня 2020 року поступово будуть переходити на стандарти Альянсу.

      Загороднюк в інтерв’ю "Інтерфаксу" відзначив, що наразі кооперація стала практичною й Україна має усі шанси отримати статус члена Програми посилених можливостей Північноатлантичного Альянсу.

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      Моє головне завдання – досягти військових критеріїв членства і зробити все для того, щоб отримати статус члена Програми посилених можливостей НАТО. У нас є всі шанси його отримати. Насправді, це вже буде чисто політичне питання,
      – наголосив міністр.

      Він додав, що вже з січня 2020 року розпочнеться впровадження перших дорожніх карт переходу Збройних сил України на стандарти НАТО. Про це українська сторона домовилася на засіданні міністрів оборони НАТО, що відбулося наприкінці жовтня 2019 року у Брюсселі.

      "Ми домовилися про дорожні карти переходу на стандарти Альянсу. Як має впроваджуватися реформа в тісній кооперації з НАТО, щоб вони розуміли наші дії і повністю підтримували їх – ці дорожні карти було узгоджено і підтримано. Перші дорожні карти вже будуть у січні, тому що стандартів там кілька сотень", – зазначив Загороднюк.

      До теми: Яку допомогу Україна отримує від НАТО: заява Загороднюка

      Міністр оборони уточнив, що дорожня карта йтиме за видами і за окремими родами військ ЗСУ, тому що всі вони перебувають в абсолютно різних станах. Також Загороднюк додав, що Військово-морські сили України наразі фактично відповідають критеріям членства в НАТО, оскільки багато хто з персоналу пройшов службу і навчання в структурах Альянсу.

      Що таке партнерство розширених можливостей НАТО? Програма розширеного партнерства об'єднує довкола Північноатлантичного альянсу найближчих його партнерів, які з певних причин не стали його членами. Водночас члени партнерства готові до тісної взаємодії з НАТО у питаннях спільних операцій та навчань.

      Наразі до програми розширеного партнерства входять 5 держав: Швеція, Фінляндія, Грузія, Австралія таЙорданія.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Загороднюк Міністерство оборони України НАТО Збройні сили України
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