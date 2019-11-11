Яку допомогу Україна отримує від НАТО: заява Загороднюка

Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу та отримує від нього допомогу, що спрямована на розбудову армії. Також держави-члени НАТО надають нашій країні техніку, зброю та допомагають тренувати військових ЗСУ.

Міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю ТСН зауважив, що наразі допомога Україні від НАТО є більш системною.

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Вона більше направлена на розбудову нас саме як армії, яка взаємносумісна з країнами НАТО. Тобто це для нас важливо політично, тому що наша стратегічна мета – членство в НАТО. А так само це важливо з точки зору боєготовності, запровадження тих стандартів, за якими ми зможемо краще воювати,

– наголосив міністр.

Також глава Міноборони додав, що НАТО не зобов'язне воювати пліч-о-пліч з Україною, якщо виникне якась загроза, адже наша держава не є членом Альянсу. Проте, країни НАТО постійно надають нам допомогу.

"Але наші країни-партнери постачають нам зброю, техніку, надають послуги з тренування та підготовки бійців. Тому, звичайно, в такий спосіб вони з нами. І це постійно підтверджується, незважаючи на зміни нашого уряду та інші процеси. Співпраця не перервалася взагалі. Цей процес триває, контрольовано. І навіть зараз ми його підсилимо", – підсумував Загороднюк.

Коротко про те, що дасть Україні членство в НАТО читайте у матеріалі 24 каналу.



Скільки українців виступають за вступ держави до НАТО / інфографка 24 каналу