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      Яку допомогу Україна отримує від НАТО: заява Загороднюка

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      Загороднюк розповів про допомогу НАТО Україні
      Загороднюк розповів про допомогу НАТО Україні / Фото з Facebook Андрій Загороднюк

      Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу та отримує від нього допомогу, що спрямована на розбудову армії. Також держави-члени НАТО надають нашій країні техніку, зброю та допомагають тренувати військових ЗСУ.

      Міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю ТСН зауважив, що наразі допомога Україні від НАТО є більш системною.

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      Вона більше направлена на розбудову нас саме як армії, яка взаємносумісна з країнами НАТО. Тобто це для нас важливо політично, тому що наша стратегічна мета – членство в НАТО. А так само це важливо з точки зору боєготовності, запровадження тих стандартів, за якими ми зможемо краще воювати,
      – наголосив міністр.

      Також глава Міноборони додав, що НАТО не зобов'язне воювати пліч-о-пліч з Україною, якщо виникне якась загроза, адже наша держава не є членом Альянсу. Проте, країни НАТО постійно надають нам допомогу.

      "Але наші країни-партнери постачають нам зброю, техніку, надають послуги з тренування та підготовки бійців. Тому, звичайно, в такий спосіб вони з нами. І це постійно підтверджується, незважаючи на зміни нашого уряду та інші процеси. Співпраця не перервалася взагалі. Цей процес триває, контрольовано. І навіть зараз ми його підсилимо", – підсумував Загороднюк. 

      Коротко про те, що дасть Україні членство в НАТО читайте у матеріалі 24 каналу.

      скільки українців підтримує вступ у нато
      Скільки українців виступають за вступ держави до НАТО / інфографка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Андрій Загороднюк НАТО Зброя
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