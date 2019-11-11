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      Какую помощь Украина получает от НАТО: заявление Загороднюка

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      Загороднюк рассказал о помощи НАТО Украине
      Загороднюк рассказал о помощи НАТО Украине / Фото с Facebook Андрей Загороднюк

      Украина стремится стать членом Североатлантического альянса и получает от него помощь, направленную на развитие армии. Также государства-члены НАТО оказывают нашей стране технику, оружие и помогают тренировать военных ВСУ.

      Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью ТСН заметил, что сейчас помощь Украине от НАТО является более системной.

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      Она больше направлена на развитие нас именно как армии, которая взаемосовместима со странами НАТО. То есть это для нас важно политически, потому что наша стратегическая цель – членство в НАТО. А так же это важно с точки зрения боеготовности, внедрение тех стандартов, по которым мы сможем лучше воевать,
      – подчеркнул министр.

      Также глава Минобороны добавил, что НАТО не обязывает воевать бок о бок с Украиной, если возникнет какая-то угроза, ведь наше государство не является членом Альянса. Однако, страны НАТО постоянно оказывают нам помощь.

      "Но наши страны-партнеры поставляют нам оружие, технику, предоставляют услуги по тренировке и подготовке бойцов. Поэтому, конечно, таким образом они с нами. И это постоянно подтверждается, несмотря на изменения нашего правительства и другие процессы. Сотрудничество не прервалось вообще. Этот процесс продолжается, контролируемо. И даже сейчас мы его усилим", – подытожил Загороднюк.

      Коротко о том, что даст Украине членство в НАТО читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие НАТО Андрей Загороднюк Міністерство оборони України
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