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      Главная задача для ВСУ – достичь военных критериев НАТО, – Загороднюк

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      Загороднюк назвал главную задачу ВСУ по НАТО / Фото из Facebook

      Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что сделает все, чтобы Украина получила статус члена Программы усиленных возможностей НАТО. Кроме того, военные ВСУ уже с января 2020 года постепенно будут переходить на стандарты Альянса.

      Загороднюк в интервью "Интерфаксу" отметил, что сейчас кооперация стала практической и Украина имеет все шансы получить статус члена Программы усиленных возможностей Североатлантического Альянса.

      Интересно: Призыв в Украине: Загороднюк выступает за сокращение срока службы

      Моя главная задача – достичь военных критериев членства и сделать все для того, чтобы получить статус члена Программы усиленных возможностей НАТО. У нас есть все шансы его получить. На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос,
      – подчеркнул министр.

      Он добавил, что уже с января 2020 года начнется внедрение первых дорожных карт перехода Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО. Об этом украинская сторона договорилась на заседании министров обороны НАТО, которое состоялось в конце октября 2019 года в Брюсселе.

      "Мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их – эти дорожные карты были согласованы и поддержаны. Первые дорожные карты уже будут в январе, так как стандартов там несколько сотен", – отметил Загороднюк.

      К теме: Какую помощь Украина получает от НАТО: заявление Загороднюка

      Министр обороны уточнил, что дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск ВСУ, потому что все они находятся в совершенно разных состояниях. Также Загороднюк добавил, что Военно-морские силы Украины пока фактически соответствуют критериям членства в НАТО, поскольку многие из персонала прошли службу и обучение в структурах Альянса.

      Что такое партнерство расширенных возможностей НАТО?
      Программа расширенного партнерства объединяет вокруг Североатлантического альянса ближайших его партнеров, которые по определенным причинам не стали его членами. В то же время члены партнерства готовы к тесному взаимодействию с НАТО в вопросах совместных операций и учений.

      Сейчас в программу расширенного партнерства входят 5 государств: Швеция, Финляндия, Грузия, Австралия и Иордания.

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      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала

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      21 января
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Вооруженные силы Украины НАТО Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Новости Украины Новости политики
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