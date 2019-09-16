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      Имена в списках определяли Путин и Зеленский, – Денисова об обмене пленными

      52 Читати новину українською
      Людмила Денисова
      Людмила Денисова / investigator.org.ua

      Изначально Россия готова была отдать только 24 украинских моряков, которых пленила вблизи Керченского пролива в ноябре 2018-го. Впрочем, потом президенту Зеленскому удалось значительно увеличить эту цифру.

      Он сделал это лично, вероятно, во время разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом рассказала украинская омбудсвумен Людмила Денисова в интервью Lb.ua.

      Актуально: Новый обмен пленными: что говорят в Кремле и в Украине

      На сколько мне известно, президенты определили, кто из граждан попадает в этот список по освобождению. Представители рабочей группы лишь занимались реализацией договоренностей между президентами,
      – пояснила Денисова.

      Омбудсвумен считает, что в достижении успеха в возвращении украинцев домой сыграла смена риторики со стороны Украины.

      "У президентов Порошенко и Зеленского – разная риторика. Думаю, изменение некоторых позиций, о чем говорил Зеленский, сыграло важнейшую роль в достижении этой цели", – отметила Денисова.

      Что известно об освобождении украинских пленников Кремля?
      Обмен пленными по схеме "35 на 35" между Украиной и Россией произошел утром 7 сентября. Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Владимир Зеленский Украинцы в плену РФ Обмен пленными Людмила Денисова
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