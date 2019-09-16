Имена в списках определяли Путин и Зеленский, – Денисова об обмене пленными

Изначально Россия готова была отдать только 24 украинских моряков, которых пленила вблизи Керченского пролива в ноябре 2018-го. Впрочем, потом президенту Зеленскому удалось значительно увеличить эту цифру.

Он сделал это лично, вероятно, во время разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом рассказала украинская омбудсвумен Людмила Денисова в интервью Lb.ua.

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На сколько мне известно, президенты определили, кто из граждан попадает в этот список по освобождению. Представители рабочей группы лишь занимались реализацией договоренностей между президентами,

– пояснила Денисова.

Омбудсвумен считает, что в достижении успеха в возвращении украинцев домой сыграла смена риторики со стороны Украины.

"У президентов Порошенко и Зеленского – разная риторика. Думаю, изменение некоторых позиций, о чем говорил Зеленский, сыграло важнейшую роль в достижении этой цели", – отметила Денисова.

Что известно об освобождении украинских пленников Кремля?

Обмен пленными по схеме "35 на 35" между Украиной и Россией произошел утром 7 сентября. Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.