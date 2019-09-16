Імена у списках визначали Путін і Зеленський, – Денісова про обмін полоненими

Спочатку Росія готова була віддати лише 24 українських моряків, яких полонила поблизу Керченської протоки у листопаді 2018-го. Втім, потім президенту Зеленському вдалося значно збільшити цю цифру.

Він зробив це особисто, ймовірно, під час розмов із очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це розповіла українська омбудсвумен Людмила Денісова в інтерв’ю Lb.ua.

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На скільки мені відомо, президенти визначили, хто з громадян потрапляє в цей список зі звільнення. Представникам робочої групи лише займалися реалізацією домовленостей між президентами,

– пояснила Денісова.

Омбудсвумен вважає, що досягнути успіху у поверненні українців додому відіграла зміна риторики з боку України.

"У президентів Порошенка і Зеленського – різна риторика. Гадаю, зміна деяких позицій, про що говорив Зеленський, відіграло найважливішу роль у досягненні цієї цілі", – наголосила Денісова.

Що відомо про звільнення українських бранців Кремля?Обмін полоненими за схемою "35 на 35" між Україною і Росією відбувся вранці 7 вересня. Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.