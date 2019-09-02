Имение под Киевом и несколько квартир: что известно о недвижимости Дмитрия Разумкова

Дмитрий Разумков – лидер списка партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019. 29 августа на первом заседании нового парламента был избран Главой Верховной Рады Украины.

После избрания на должность спикера Разумков обнародовал свою не бедную декларацию, в которой указано немало движимого и недвижимого имущества. До выборов информация о доходах и имениях первого номера "Слуги народа" отсутствовала в публичном доступе.

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Далее в материале узнайте больше, что известно о квартирах, домах и земельных участках политика.

В декларации о доходах за 2018-й год 35-летний Дмитрий Разумков указал 3 квартиры. Две в Киеве – площадью 78,5 м кв. и 165 м кв. Еще одна в селе Здоровка Васильковского района на Киевщине, ее площадь – 232,4 м кв.

50% киевской квартиры Разумкова площадью 165 квадратов записаны на его мать – украинскую актрису Наталью Кудрю. Двое сыновей Разумкова – Александр и Алексей также прописаны в этом доме.

В своей декларации Дмитрий Разумков также указывает огромный особняк площадью почти 500 квадратов в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, который приобрел в апреле 2016 за 2,915 млн грн.

В этом же населенном пункте новоизбранный спикер владеет земельным участком площадью 10,2 ара. Еще один участок площадью 500 квадратов он указывает в селе Здоровка, где владеет просторной квартирой.

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К объектам нежилой недвижимости в своей декларации Дмитрий Разумков записал офис на 75 квадратов в Киеве, который приобрел в конце ноября 2016 за почти 900 тысяч гривен.



Дмитрий Разумков: какую недвижимость задекларировал новоизбранный спикер Верховной Рады / Фото: 24 канал

Недвижимость жены Дмитрия Разумкова

Не меньше имущества записано на жену – Юлию Чайку. В Киеве женщина декларирует две квартиры площадью 53,2 и 44,5 метра квадратных соответственно.

Еще одну квартиру площадью 73,2 м кв Юлия Чайка указывает в Николаеве, где ее покойный отец Владимир Чайка был многолетним мэром. Правда, в ней жене Разумкова принадлежит лишь 25%.

В областном центре Юлия Чайка также владеет особняком площадью 489,6 метров квадратных и земельным участком на 1333 м кв, который она арендует у Николаевского горсовета.



Дом Юлии Чайки в Николаеве / Фото: nikcenter.org

Еще один земельный участок на 962 м кв, который по последней оценке стоит почти 140 тысяч гривен, записан на Юлию Чайку в Киеве.

Информацию о своей семье и личной жизни Дмитрий Разумков тщательно скрывает.



Дмитро Разумков ретельно приховує особисте життя від громадськості / Фото: Facebook

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что переписал свой консалтинговый бизнес на жену. До недавнего времени 35-летний Глава Верховной Рады руководил консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.

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