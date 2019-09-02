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      Маєток під Києвом і кілька квартир: що відомо про нерухомість Дмитра Разумкова

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      Нерухомість Дмитра Разумкова
      Нерухомість Дмитра Разумкова / Колаж 24 каналу

      Дмитро Разумков – лідер списку партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 2019. 29 серпня на першому засіданні нового парламенту був обраний Головою Верховної Ради України.

      Після обрання на посаду спікера Разумков оприлюднив свою небідну декларацію, у якій вказано чимало рухомого і нерухомого майна. До виборів інформація про статки і маєтки першого номера "Слуги народу" була відсутня у публічному доступі.

      Дізнайтесь більше: Хто такий Дмитро Разумков: життєпис нового спікера Верховної Ради

      Далі у матеріалі дізнайтесь більше, що відомо про квартири, будинки і земельні ділянки політика.

      У декларації про доходи за 2018-й рік 35-річний Дмитро Разумков вказав 3 квартири. Дві у Києві – площею 78,5 м кв та 165 м кв. Ще одна у селі Здорівка Васильківського району на Київщині, її площа – 232,4 м кв.

      50% київської квартири Разумкова площею 165 квадратів записана на його матір – українську акторку Наталію Кудрю. Двоє синів Разумкова – Олександр та Олексій також прописані у цьому помешканні.

      У своїй декларації Дмитро Разумков також вказує величезний особняк площею майже 500 квадратів у селі Софіївська Борщагівка під Києвом, який придбав у квітні 2016 за 2,915 млн грн.

      У цьому ж населеному пункті новообраний спікер володіє земельною ділянкою площею 10,2 ара. Ще одну ділянку площею 500 квадратів він вказує у селі Здорівка, де володіє просторою квартирою.

      Читайте також: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України

      До об'єктів нежитлової нерухомості у своїй декларації Дмитро Разумков записав офіс на 75 квадратів у Києві, який придбав наприкінці листопада 2016 за майже 900 тисяч гривень.

      Дмитро Разумков телефон
      Дмитро Разумков: яку нерухомість задекларував новообраний спікер Верховної Ради / Фото: 24 канал

      Нерухомість дружини Дмитра Разумкова

      Не менше майна записано на дружину – Юлію Чайку. У Києві жінка декларує дві квартири площею 53,2 та 44,5 метри квадратні відповідно.

      Ще одну квартиру площею 73,2 м кв Юлія Чайка вказує у Миколаєві, де її покійний батько Володимир Чайка був багаторічним мером. Щоправда, у ній дружині Разумкова належить лише 25%.

      В обласному центрі Юлія Чайка також володіє особняком площею 489,6 метри квадратні та земельною ділянкою на 1333 м кв, яку вона орендує у Миколаївської міськради.

      Будинок Юлія Чайка Миколаїв
      Будинок Юлії Чайки у Миколаєві / Фото: nikcenter.org

      Ще одна земельна ділянка на 962 м кв, яка за останньою оцінкою коштує майже 140 тисяч гривень, записана на Юлію Чайку у Києві.

      Інформацію про свою сім'ю та особисте життя Дмитро Разумков ретельно приховує.

      Дмитро Разумков дружина діти
      Дмитро Разумков ретельно приховує особисте життя від громадськості / Фото: Facebook

      Раніше Дмитро Разумков заявив, що переписав свій консалтинговий бізнес на дружину. Донедавна 35-річний Голова Верховної Ради керував компанією Ukrainian Consulting Group.

      Більше про те, що відомо про нерухомість лідерів партій Верховної Ради 9 скликання, читайте у матеріалі

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      Теги: Новини політики Слуга народу Верховна Рада Елітна нерухомість е-декларування Дмитро Разумков Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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