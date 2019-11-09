Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп

Депутата Ярослава Дубневича, с которого сняли неприкосновенность, считают настоящими "королем кэша". Это и неудивительно, ведь данные с его электронной декларации шокировали всю страну. Что известно о состоянии скандального нардепа – читайте дальше.

Что известно о Ярославе Дубневиче?

Ярослав Дубневич в Верховную Раду 9 созыва попал как беспартийный самовыдвиженец по 120 округу. Сейчас входит в депутатскую группу "За будущее" и является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Кроме этого, он был народным депутатом 7-го и 8-го созывов.

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Ярослав Дубневич и его старший брат Богдан владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. Дубневича-младшего подозревают в том, что он лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от Укрзализныци. По информации следствия, эта схема нанесла ущерб на 93 миллиона 277 тысяч гривен. В общем, нардеп фигурирует в 37 журналистских расследованиях.



Ярослав Дубневич

31 октября Ярослав Дубневич стал первым депутатом с которого сняли неприкосновенность. После этого ему вручили подозрение в присвоении имущества и арестовали. Однако после 90 миллионов гривен залога его отпустили из-под стражи.

"Прославила" депутата также его нескромная декларация. Только наличными он имеет более 100 миллионов гривен.

Какой недвижимостью владеет Ярослав Дубневич?

В декларации Ярослава Дубневича за 2018 год указано, что ему принадлежат более 100 земельных участков общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Они расположены в Пустомытовском, Яворовском, Николаевском и Перемышлянском районах, что на Львовщине. А также во Львове и Самборе. Кроме этого он арендует участок площадью 2600 квадратных метров в элитном городке Козин под Киевом.

Нардеп имеет 7 жилых домов общей площадью более 2 тысячи квадратных метров. А в селе Демля, что на Львовщине, ему принадлежит дачный дом на 163,6 квадратных метров.

Знаменитое имение Ярослава и Богдана Дубневичей расположено в селе Зубра, что под Львовом. Братья превратили огромную площадь под лесом в настоящий дворцовый комплекс.



Ярослав и Богдан Дубневичи

В начале дороги, ведущей к домам, стоит ограничительный знак с предупреждением, что проезд только для жителей улицы.

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Дубневич-старший живет в четырехэтажном имении площадью более 1600 квадратных метров. Соседний дом на 185 квадратных метров тоже принадлежит его.



Имения Дубневичей в Зубре

Дом Ярослава Дубневича немного скромнее – он занимает лишь 440 квадратных метров. Однако он имеет еще нежилое здание на 164 квадратных метров, которое, скорее всего, используется для хозяйства. Рядом с поместьем депутата расположен римско-католический костел.



Дубневичи возвели настоящий жилой комплекс



Возле имения Дубневича расположен костел

В декларации Ярослава Дубневича указано, как он является владельцем 3 квартир во Львове (51,05 квадратных метра), селе Зубра, которая является общей собственностью с братом (51,4 квадратных метра), и Киеве (226 квадратных метров).

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Также он арендует 6 помещений во Львове, Новояворовске, Новом Роздоле, Мостысках и Городке. И имеет в Звенигороде котельную и здание очистных сооружений в общей собственности с Богданом Дубневичем.

Какой недвижимостью владеет жена Дубневича?

Большим количеством недвижимости может похвастаться и жена Ярослава Дубневича – Наталья. В частности, она является владелицей 18 земельных участков в:

• Латвии – участок, является общей собственностью с Пиртко Роксоланой, на 1518 квадратных метров;

• Киеве – 4 участка общей площадью 7880 квадратных метров;

• селе Лисиничи (Пустомытовский район) – 2 участка общей площадью 2930 квадратных метров;

• Крыму – 5 участков общей площадью 3154 квадратных метра;

• селе Зубра (Пустомытовский район) – 1 участок на 1800 квадратных метров;

• селе Скнилов (Пустомытовский район) – 5 участков, которые являются общей собственностью с Богданом Дубневичем, общей площадью 76 228 квадратных метров.

Кроме этого, в собственность Натальи Дубневич входят: 15 квартир во Львове и Киеве общей площадью более 700 квадратных метров, 3 жилых дома площадью 923 квадратных метров, 9 автостоянок и 9 нежилых помещений.