Именитое издание назвало войну на Донбассе "гражданской": появилась реакция МИД

Известное издание Deutsche Welle в своем материале о ситуации в Украине назвало российскую агрессию на Донбассе "гражданской войной". В Министерстве иностранных дел Украины выразили свое возмущение относительно этого инцидента.

Позицию МИД в Twitter опубликовала пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

"Неприемлемо, что DWnews пишут про "гражданскую войну" в Украине. Это агрессия России против Украины", – подчеркнула пресс-секретарь МИД.

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Отметим, что и в самом материале DW относительно переговоров в Берлине, и в подводке в Twitter употреблено словосочетание "гражданская война" (civil war).

"Репортажи должны основываться на фактах. Мы ожидаем прояснения и исправления статьи", – добавила Беца.



Статья DW, в которой войну на Донбассе назвали "гражданской"

.@dwnews Unacceptable to see @dwnews write about "civil war" in Ukraine. There is ongoing Ru aggression against UA. https://t.co/knzlvvdCpg — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 июня 2018 г.