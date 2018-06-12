Именитое издание назвало войну на Донбассе "гражданской": появилась реакция МИД
Известное издание Deutsche Welle в своем материале о ситуации в Украине назвало российскую агрессию на Донбассе "гражданской войной". В Министерстве иностранных дел Украины выразили свое возмущение относительно этого инцидента.
Позицию МИД в Twitter опубликовала пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.
"Неприемлемо, что DWnews пишут про "гражданскую войну" в Украине. Это агрессия России против Украины", – подчеркнула пресс-секретарь МИД.
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Отметим, что и в самом материале DW относительно переговоров в Берлине, и в подводке в Twitter употреблено словосочетание "гражданская война" (civil war).
"Репортажи должны основываться на фактах. Мы ожидаем прояснения и исправления статьи", – добавила Беца.
Статья DW, в которой войну на Донбассе назвали "гражданской"