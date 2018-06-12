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Імените видання назвало війну на Донбасі "громадянською": з’явилась реакція МЗС

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DW назвало війну на Донбасі "громадянською"
DW назвало війну на Донбасі "громадянською" / Политкурс

Відоме видання Deutsche Welle у своєму матеріалі про ситуацію в Україні назвало російську агресію на Донбасі "громадянською війною". В Міністерстві закордонних справ України висловили своє обурення щодо цього інциденту.

Позицію МЗС у Twitter опублікувала речниця відомства Мар’яна Беца.

"Неприйнятно, що DWnews пишуть про "громадянську війну" в Україні. Це агресія Росії проти України", – наголосила речниця МЗС.

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Зазначимо, що і в самому матеріалі DW щодо переговорів у Берліні, і в підводці у Twitter вжито словосполучення "громадянська війна" (civil war).

"Репортажі мають ґрунтуватися на фактах. Ми очікуємо прояснення і виправлення статті", – додала Беца.

DW ЗМІ війна на Донбасі громадянська війна скандал МЗС
Стаття DW, в якій війну на Донбасі названо "громадянською"

 

Теги: Новини України ЗМІ Медіа Скандал Війна на Донбасі МЗС України
Джерело: 24 канал
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