Імените видання назвало війну на Донбасі "громадянською": з’явилась реакція МЗС

Відоме видання Deutsche Welle у своєму матеріалі про ситуацію в Україні назвало російську агресію на Донбасі "громадянською війною". В Міністерстві закордонних справ України висловили своє обурення щодо цього інциденту.

Позицію МЗС у Twitter опублікувала речниця відомства Мар’яна Беца.

"Неприйнятно, що DWnews пишуть про "громадянську війну" в Україні. Це агресія Росії проти України", – наголосила речниця МЗС.

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Зазначимо, що і в самому матеріалі DW щодо переговорів у Берліні, і в підводці у Twitter вжито словосполучення "громадянська війна" (civil war).

"Репортажі мають ґрунтуватися на фактах. Ми очікуємо прояснення і виправлення статті", – додала Беца.



Стаття DW, в якій війну на Донбасі названо "громадянською"

.@dwnews Unacceptable to see @dwnews write about "civil war" in Ukraine. There is ongoing Ru aggression against UA. https://t.co/knzlvvdCpg — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 июня 2018 г.