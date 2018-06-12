Імените видання назвало війну на Донбасі "громадянською": з’явилась реакція МЗС
Відоме видання Deutsche Welle у своєму матеріалі про ситуацію в Україні назвало російську агресію на Донбасі "громадянською війною". В Міністерстві закордонних справ України висловили своє обурення щодо цього інциденту.
Позицію МЗС у Twitter опублікувала речниця відомства Мар’яна Беца.
"Неприйнятно, що DWnews пишуть про "громадянську війну" в Україні. Це агресія Росії проти України", – наголосила речниця МЗС.
Читайте також: Британська газета The Times вибачилася за карту Росії з окупованим Кримом
Зазначимо, що і в самому матеріалі DW щодо переговорів у Берліні, і в підводці у Twitter вжито словосполучення "громадянська війна" (civil war).
"Репортажі мають ґрунтуватися на фактах. Ми очікуємо прояснення і виправлення статті", – додала Беца.
Стаття DW, в якій війну на Донбасі названо "громадянською"