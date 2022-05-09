Именно 9 мая Европа может нанести удар по путинской военной машине

У Европы есть возможность нанести удар по путинской военной машине именно в день, который он называет советским "днем победы". Введение санкций на поставку нефти и нефтепродуктов, а затем, надеюсь, и на газ, сможет добить российскую экономику.

Санкции, введенные до этого момента, сделали российской экономике больно, но не настолько, чтобы остановить военную машину.

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Европа все понимает

Курс рубля держится, деньги для поддержки штанов военным и бюджетникам поступают – за нефть и газ россиянам платят до сих пор и даже больше, чем в прошлые годы. Счетчик денег, которые Европа платит россиянам с начала войны, уже перевалил за 55 миллиардов евро. Этих денег хватает и на выживание, и на отправку в Украину ракет и солдат.

Хорошая новость в том, что большинство Европы это понимает. Руководство Европейской комиссии и правительств понимают, какова цена российских энергоносителей. И планируют от них избавиться не только для помощи Украины. Это уже вопрос европейской безопасности. И во всех странах ЕС, кроме Венгрии, общественное мнение склоняется к борьбе с россиянами.

Данные свежего соцопроса показывают: подавляющее большинство европейцев поддерживают действия ЕС, направленные на "избавление зависимости от российского ископаемого топлива".

Но санкции против российской нефти вызвали большую волну сопротивления, потому что для Кремля – это необратимая потеря рынка и крупнейшей статьи прибыли. Путин задействовал против принятия санкций весь возможный "арсенал", пытаясь остановить поражение. Инструменты старые и простые – деньги и ложь проплаченных "экспертов и аналитиков".

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Эмбарго на российскую нефть: кто против

Против введения эмбарго на нефть сейчас выступают Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария, настаивающие на более продолжительном переходном периоде. При этом заявления Венгрии о том, что они не выживут без российских поставок – чистая ложь.

Заменить поставки российского Urals есть чем. Когда в 2019 году россияне вынуждены были на несколько месяцев остановить нефтепровод "Дружба" из-за загрязнения нефти, не произошло никакой катастрофы и поставки осуществлялись через другой нефтепровод.

Венгры просто торгуются – пытаются выбить у Европейской комиссии компенсацию за потерянные доходы и решить вопрос доступа к "ковидным" деньгам. Ведь на самом деле зависят их политики не от нефти, а от сладких цен, на которые россияне их подсадили как на методон.

ЕС может сделать "подарок" Путину именно 9 мая / Фото Getty Images

Посеять раздор в ЕС пробует и "Газпром". Он недавно направил европейским компаниям письмо, в котором описал серую схему оплаты за газ. В лучших традициях российской дипломатии "Газпром" предлагает "пропетлять" между санкциями и механизмами уплаты в рублях. Просто для того, чтобы посеять сомнения в действенности европейских правил.

Россияне знают, за что платят: "исключения" в эмбарго, требуемые в правительстве Орбана, могут развалить структуру всех энергетических санкций. Если дать возможность убежать от них Венгрии, то договориться об общем отказе от российского газа будет еще труднее.

Но и здесь у Европы есть чем ответить.

Во-первых, Орбана легко перекупить. Такие политики не работают за идею, а благополучие его страны все же зависит от ЕС. Где, например, заблокировали финансирование постковидной помощи Будапешту.

Во-вторых, для Европейской комиссии – это уже вопрос не только безопасности, но и управляемости блока. Они не имеют права подарить Путину день победы над единством Европы.

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