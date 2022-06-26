Именно это ударило по Советскому Союзу, – Фесенко предположил, как можно усилить давление на Россию

Одной из причин экономического краха Советского Союза было резкое падение цен на нефть в конце 80-х годов. Поэтому следует попытаться повлиять на экономическую ситуацию России подобным образом.

Эффект может быть сильнее, чем просто санкционные ограничения по нефти и газу. Об этом 24 каналу сказал политолог Владимир Фесенко.

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Почему сложно "завалить" Россию

Спикер отмечает, что самым мощным экономикам мира не удастся объединиться и "задавать" Россию. За последние 100 лет нет ни одного примера, чтобы огромную страну с большим населением и большим количеством ресурсов уничтожили экономическим путем. Так, не удалось "задавить" Северную Корею и Иран. Хотя санкции были гораздо шире по количественному составу, чем санкции против России.

Безусловно, из-за санкций Запада россияне пострадали во многих отраслях. К примеру, российский автопром упал на 80%, а также не хватает электронных комплектующих для военных отраслей. К сожалению, России удается компенсировать потери путем продажи нефти и газа по высоким ценам.

Объединиться и "задавить" – это не сработает. Нет 100% режима санкций, такие страны, как Индия и Китай, не поддерживают по разным причинам – экономическим, идеологическим и политическим,

– объяснил Фесенко.

Важно вводить вторичные санкции

По словам Фесенко, такие санкции бьют по отдельным компаниям. Простыми словами: если определенная компания торгует с Россией санкционным товаром, она сама попадает под санкции. Напомним, как Казахстан признал американские санкции, несмотря на то, что является союзником России по Евразийскому Союзу по ОДКБ. Дело в том, что у страны достаточно тесные отношения с западными странами, в частности – в энергетической сфере. Поэтому рисковать казахи не хотят, прежде всего, по экономическим причинам.

Спикер добавил, что с такими странами, как Индия, нужно работать политически, а также предупреждать о последствиях сотрудничества со страной-агрессором. Такой способ сработал и с Китаем: значительная часть компаний отказывается открыто работать с Россией.

"В США на протяжении 8 лет есть уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Его американцы подозревают в коррупционных действиях с индийскими компаниями. Они касались сделок с титаном, а это уже нарушение американских законов", – привел пример Фесенко.

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