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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Именно на деньгах Трамп всегда акцентирует громче всего, – журналист

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Второй день начался с небольшой паники, когда президент США Дональд Трамп, прибыв на заседание с опозданием, заявил, что он хочет срочной встречи с руководителями всех стран блока для того, чтобы обсудить финансирование. Так как именно на деньгах Трамп всегда акцентирует громче всего.

Об этом рассказал корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин в прямом эфире 24 канала.

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"Собственно речь идет о так сказать шантаже, ведь получается, что президент США Дональд Трамп, как предприниматель и человек, который имеет определенный стиль ведения бизнеса, переносит свой опыт работы в бизнесе на свою государственную должность, а следовательно и в политику", – отметил журналист.

Когда началось это чрезвычайное заседание, то паника осталась среди журналистов. Кое-кто думал, что Трамп получит либо разные обязательства увеличить расходы на оборону стран Альянса, либо будет угрожать прекращением членства США в Альянсе. Хотя такого не случилось и кое-кто говорит, что и не могло произойти,
– сказал Богдан Цюпин.

По словам журналиста, на время этого заседания были приостановлены другие встречи, в том числе и встреча в формате НАТО – Украина и НАТО – Грузия. "Трамп с итоговой конференции в Брюсселе вышел улыбающимся и заявил, что саммит НАТО был успешным и добавил: "Я достиг всего, чего обязался. Все страны согласились увеличить свои расходы на оборону", – рассказал журналист.

Богдан Цюпин также заверил: что касается угроз, то они остаются теоретическими, но на вопрос "мог ли бы Трамп единолично как президент США прекратить членство страны в этой организации", Трамп заявил, что он мог бы это сделать, но сейчас этого делать не нужно.

Напомним, в рамках саммита НАТО в Брюсселе Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он заверил, что это был абсолютно доверительный разговор.

Теги: НАТО Новости США Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 канал
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