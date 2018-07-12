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Саме на грошах Трамп завжди наголошує найгучніше, – журналіст

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Другий день розпочався з невеликої паніки, коли президент США Дональд Трамп, прибувши на засідання з запізненням, заявив, що він хоче термінової зустрічі з керівниками усіх країн блоку для того, щоб обговорити фінансування. Адже саме на грошах Трамп завжди наголошує найгучніше.

Про це розповів кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин у прямому ефірі 24 каналу.

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"Власне йдеться про так би мовити шантаж, адже виходить, що президент США Дональд Трамп як підприємець та людина, яка має певний стиль ведення бізнесу, переносить свій досвід роботи в бізнесі на свою державну посаду, а отже і в політику", – зазначив журналіст.

Коли розпочалося це надзвичайне засідання, то паніка залишилася серед журналістів. Дехто думав, що Трамп отримає або різне зобов’язання збільшити витрати на оборону від країн Альянсу, або буде погрожувати припиненням членства США в Альянсі. Хоча такого не сталося і дехто говорить, що і не могло статися,
– сказав Богдан Цюпин.

За словами журналіста, на час цього засідання були призупинені інші зустрічі, зокрема і зустріч у форматі НАТО-Україна і НАТО-Грузія. "Трамп з підсумкової конференції у Брюсселі вийшов усміхнений і заявив, що саміт НАТО був успішним і додав: "Я досяг усього, чого зобов’язався. Усі країни погодилися збільшити свої витрати на оборону", – розповів журналіст.

Богдан Цюпин також запевнив: що стосуюється погроз, то вони залишаються теоретичними, але на питання "Чи міг би Трамп одноосібно як президент США припиняти членство країни у цій організації", Трамп заявив, що він міг би це зробити, але наразі цього робити не потрібно.

Нагадаємо, в рамках саміту НАТО у Брюсселі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Він запевнив, що це була абсолютно довірлива розмова.

Теги: НАТО Новини політики Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 канал
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