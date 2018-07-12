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Трамп домігся свого: підсумки другого дня саміту НАТО

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12 липня в Брюсселі на саміті НАТО відбувся український день спільно з грузинським. Лідери Альянсу підтвердили, що обидві країни залишаються найбільш тісними та відданими партнерами.

Про це повідомив кореспондент "Укрінформу" Андрій Лавренюк.

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За його словами, Президент Порошенко залишився задоволений самітом НАТО, наголосивши, що Україна прискорює євроатлантичну інтеграцію й у неї є повна політична підтримка від союзників у всіх питаннях: реформ, безпеки та у протистоянні російській агресії.

Головний героєм саміту НАТО був американський президент Дональд Трамп, який зібрав термінове незаплановане засідання, де поставив питання про збільшення оборонних видатків союзників і справедливого розподілу бюджету. І він домігся свого, лідери НАТО вирішили у найближчий час збільшити фінансування цієї сфери на 33 мільярди та прискорити свої обіцянки щоб виділяти 2 % ВВП від національних оборонних бюджетів.

Політична позиція НАТО щодо Грузії й України залишається однаково позитивною на даному етапі. НАТО визнає прагнення країн– це політика відкритих дверей.

За словами журналіста, жодних проривів для Грузії не сталося, єдине що був оприлюднений окремий документ. Щодо України такого не було через вето Угорщини.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном у рамках робочого візиту до Брюсселя в рамках саміту НАТО. Український та французький глави держав обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Теги: Дональд Трамп Новини України Новини політики НАТО Петро Порошенко Новини Грузії
Джерело: 24 канал
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