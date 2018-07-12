Трамп добился своего: итоги второго дня саммита НАТО

12 июля в Брюсселе на саммите НАТО состоялся украинский день совместно с грузинским. Лидеры Альянса подтвердили, что обе страны остаются наиболее тесными и преданными партнерами.

Об этом сообщил корреспондент "Укринформа" Андрей Лавренюк.

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По его словам, Президент Порошенко остался доволен саммитом НАТО, подчеркнув, что Украина ускоряет евроатлантическую интеграцию и у нее есть полная политическая поддержка от союзников во всех вопросах реформ, безопасности и в противостоянии российской агрессии.

Главный героем саммита НАТО был американский президент Дональд Трамп, который собрал срочное незапланированное заседание, где поставил вопрос об увеличении оборонных расходов союзников и справедливого распределения бюджета. И он добился своего, лидеры НАТО решили в ближайшее время увеличить финансирование этой сферы на 33 миллиарда и ускорить свои обещания выделять 2 % ВВП от национальных оборонных бюджетов.

Политическая позиция НАТО относительно Грузии и Украины остается все равно положительной на данном этапе. НАТО признает стремление стран – это политика открытых дверей.

По словам журналиста, никаких прорывов для Грузии не произошло, единственное что был обнародован отдельный документ. Относительно Украины такого не было из-за вето Венгрии.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках рабочего визита в Брюссель в рамках саммита НАТО. Украинский и французский главы государств обсудили ситуацию на Донбассе.