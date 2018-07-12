Насамперед це укріпить незалежність: у НАТО розповіли, що наблизить Україну до членства

12 липня у Брюсселі відбулася зустріч українського Президента Петра Порошенка та генерального секретаря НАТО Єнса Столбенгера. Під час неї наголосили, що Росія має вивести свої війська з України, припинити обстріли і звільнити політв'язнів.

12 липня у Брюсселі обговорюють українське питання. Президент України наголосив, що інтеграція в Альянс є для нашої країни одним із найбільших пріоритетів. Саме тому процес модернізації України на всіх рівнях триває.

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І об'єднання стане найкращою відповіддю на російську пропаганду. Столтенберг наголосив: якщо наша країна прагне вступити до НАТО, їй треба сконцентруватися на реформах.

Зараз основне – це проведення реформ в Україні. Ви досягаєте значного прогресу. І я закликаю вас не зменшувати обертів, бо саме це наблизить Україну до НАТО. Та насамперед це допоможе укріпити вашу незалежність та демократію,

– зазначив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми вважаємо, що станемо важливим союзником для НАТО. Ми ні в кого не просимо дозволу, ми маємо право бути членом організації, це суверенний вибір України", – наголосив Президент України Петро Порошенко.

Відео виступу Генсека НАТО та Президента України

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном у рамках робочого візиту до Брюсселя в рамках саміту НАТО. Український та французький глави держав обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.