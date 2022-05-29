Именную ручку Байдена продали на аукционе
Лот приобрели за 600 тысяч гривен. Ее уже передали новому владельцу.
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Покупатель приобрел именную ручку за 600 тысяч гривен. Средства будут потрачены на закупку пикапов для 47-го батальона Вооруженных Сил Украины под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.
Победитель торгов попросил не делать достижения с его поступка, прокомментировав это так: "Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Во внимании сейчас нуждаются наши Вооруженные силы",
– отметили в концерне.
В Укроборонпроме подчеркнули, что Александр – один из участников благотворительной инициативы для поддержки украинских волонтерских организаций и движений. Участники благотворительной инициативы решили принять участие в аукционе, чтобы помочь вновь батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.
Сейчас Александр с коллегами занимаются вопросами поддержки ВСУ и украинцев, которые из-за войны оказались в затруднительном положении.
Кофту Зеленского продали на аукционе за 3 миллиона
Ранее, 7 мая, в Великобритании прошел аукцион по сбору средств для Украины. Один из лотов на нем – флисовая кофта украинского президента Владимира Зеленского. Ее продали за более чем 3 миллиона гривен.
Благотворительное мероприятие под названием Christie's состоялась в Лондоне с участием премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тот всячески поддерживает Украину, и призвал не жалеть средств, ведь стоимость этой вещи намного больше стартовой цены – 50 тысяч фунтов стерлингов. К тому же Джонсон назвал Зеленского "одним из самых удивительных лидеров ХХ века".
А мероприятие не обошлось и без выступления самого президента Украины – он присоединился по видеосвязи. Зеленский тоже высказался о Джонсоне, выразил восхищение "храбрым Борисом", который в апреле посетил Киев.
К слову, кроме кофты на аукционе представят и другие лоты. Например, кувшин в виде петуха, который Борису Джонсону подарили во время прогулки с Владимиром Зеленским в Киеве.
Средства пошли на помощь Украине
Деньги за флисовую кофту Зеленского, которую продали за около 3 миллиона 363 тысячи 792 гривны, пойдут на помощь нашему государству.
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