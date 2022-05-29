Іменну ручку Байдена продали на аукціоні
Лот придбали за 600 тисяч гривень. Її вже передали новому власнику.
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Покупець придбав іменну ручку за 600 тисяч гривень. Кошти будуть витрачені на закупівлю пікапів для новоствореного 47-го батальйону Збройних Сил України під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.
Переможець торгів попросив не робити досягнення з його вчинку, прокоментувавши це так: "Ми просто допомагаємо. Не заради уваги до себе. Уваги зараз потребують наші Збройні сили",
– зазначили у концерні.
В Укроборонпромі підкреслили, що Олександр – один із учасників благодійної ініціативи заради підтримки українських волонтерських організацій та рухів. Учасники благодійної ініціативи вирішили взяти участь в аукціоні, щоб допомогти новоствореному батальйону під командуванням Івана Шаламаги і Валерія Маркуса.
Нині Олександр з колегами опікуються питаннями підтримки ЗСУ та українців, які через війну опинились в скрутному становищі.
Кофту Зеленського продали на аукціоні за 3 мільйони
Раніше, 7 травня, у Великій Британії пройшов аукціон зі збору коштів для України. Один із лотів на ньому – флісова кофта українського президента Володимира Зеленського. Її продали за понад 3 мільйони гривень.
Благодійний захід під назвою Christie's відбувся у Лондоні за участі прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Той всіляко підтримує Україну, й закликав не жаліти коштів, адже вартість цієї речі набагато більша від стартової ціни – 50 тисяч фунтів стерлінгів. До того ж Джонсон назвав Зеленського "одним із найдивовижніших лідерів сучасності".
Натомість захід не обійшовся й без виступу самого президента України – від доєднався по відеозв'язку. Зеленський теж висловився щодо Джонсон, висловив захоплення "хоробрим Борисом", який у квітні відвідав Київ.
До слова, крім кофти на аукціоні представити й інші лоти. Наприклад, глечик у вигляді півня, який Борису Джонсону подарували під час прогулянки із Володимиром Зеленським у Києві.
Кошти пішли на допомогу Україні
Флісову кофту Зеленського, яку продали за близько 3 мільйонів 363 тисяч 792 гривень, підуть на допомогу нашій державі.
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