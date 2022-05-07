На аукціоні виступив Борис Джонсон

Благодійний захід Christie's відбувся у Лондоні за участі прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Він закликав не жаліти коштів, адже вартість цієї речі набагато більша від стартової ціни – 50 тисяч фунтів стерлінгів.

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Джонсон назвав Зеленського "одним із найдивовижніших лідерів сучасності".

Те, що пан Зеленський став президентом України, є катастрофою для президента Росії Володимира Путіна, але благом для України та світу,

– сказав Джонсон.

Під час аукціону на заході також виступив Володимир Зеленський. Президент висловив захоплення "хоробрим Борисом", який у квітні відвідав Київ.

Вилучені кошти підуть на допомогу Україні

Тож, флісову кофту Зеленського продали за 90 тисяч фунтів стерлінгів – це близько 3 мільйонів 363 тисяч 792 гривень.

Окрім кофти на аукціоні представили й інші лоти, пов'язані з Україною. Зокрема, глечик у вигляді півня, який Джонсону подарували під час прогулянки із Зеленським у Києві.



Джонсону подарували півника, який став символом стійкості та незламності українців / Фото AP

Нагадаємо, що Джонсон 9 квітня приїжджав з візитом до Києва. Він зустрівся з Володимиром Зеленським. Говорили про оборонну допомогу Україні.

Велика Британія стала міцним союзником України

Велика Британія всіляко підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Прем'єр Борис Джонсон неодноразово заявляв, що його країна допоможе українцям перемогти Путіна.

Натомість українці висловлюють захоплення мужністю та щирістю Бориса Джонсона. Пишуть слова подяки у соцмережах та навіть перейменовують вулиці на честь прем'єр-міністра Великої Британії.

Чому Джонсону вдячні українці

Ще 23 квітня Джонсон та Зеленський домовилися про надання Україні важкого озброєння.

Джонсон зазначив, що в знак солідарності з українським народом Велика Британія знову відкрила своє посольство у Києві. Крім того, за його словами, королівство продовжить вводити нові санкції проти російських військових.

Британія пропагандує солідарність з Україною на міжнародній арені.

Підтримка Великої Британії відчутна й на економічному фронті – скасували усі мита на товари, що надходять до країни з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю.

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